Cogeco confirme que l’enquête interne sur Parent a débuté

La direction de Cogeco Media a confirmé avoir ouvert dès vendredi matin une enquête interne pour faire la lumière sur les allégations qui pèsent sur l’animateur vedette Gilles Parent.

La directrice Marketing, communications et promotions de Cogeco Média, Christine Dicaire, a confirmé en fin d’après-midi au Journal que le processus avait déjà été enclenché.



«Comme on l’a indiqué dans notre communiqué hier (jeudi), notre enquête interne avec le département d’audit interne a débuté déjà aujourd’hui (vendredi). Tout sera géré par ce département-là», précise Mme Dicaire.



En raison de ce processus, la direction de Cogeco Média précise qu’elle ne pourra pas commenter en profondeur l’Affaire Parent pour l’instant. «On ne pourra pas commenter avant la fin de cette enquête, qui devrait durer quelques jours. On pourra peut-être faire d’autres commentaires à ce moment», a indiqué la directrice.



Questionné à savoir si Gilles Parent avait remis sa démission ou avait soulevé cette possibilité, Christine Dicaire a indiqué n’avoir aucune information en ce sens.