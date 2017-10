Coup de filet antipédophilie au Brésil: plus de 80 arrestations

La police brésilienne a démantelé vendredi un vaste réseau de pédophilie sur internet et arrêté 82 personnes, en collaboration avec les autorités américaines, l’«une des plus importantes opérations au monde», a annoncé le ministère de la Justice.

L’opération a mobilisé plus de 1100 agents, qui ont réalisé des perquisitions dans 24 États du Brésil et dans le District Fédéral, où se trouve la capitale Brasilia.

«Les suspects ont été arrêtés en flagrant délit, du contenu pornographique à caractère pédophile ayant été saisi sur leurs ordinateurs ou téléphones mobiles», a expliqué à l’AFP un porte-parole du ministère de la Justice, soulignant que l’opération était encore en cours et que d’autres arrestations pourraient avoir lieu.

Ce grand coup de filet a été réalisé à l’issue d’une enquête de six mois, en collaboration avec l’Ambassade des États-Unis et du service américain de l’immigration et des douanes (ICE).

L’opération a été baptisée «Luz na Infância» (lumière pour l’enfance, en portugais), en référence au fait que «les criminels agissent dans l’obscurité, sur internet, à travers le réseau mondial informatique».