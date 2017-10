Faire durer le plaisir

Il faisait un soleil radieux et les filles de Patrice Bernier s’amusaient avec des ballons pendant que leur mère tenait le petit dernier dans ses bras. Il y avait une légèreté dans l’air et un genre d’esprit familial pour ce qui a été le dernier entraînement complet du capitaine de l’Impact.

Bernier, lui, a fait comme tous les jours depuis le début de la semaine et a été un des derniers joueurs à quitter le terrain.

« J’ai toujours aimé rester sur le terrain et ça n’a pas changé, a-t-il assuré. Le plaisir d’être sur le terrain n’arrête pas même si le monde professionnel va arrêter. J’en profite jusqu’à la fin. »

Le vétéran de 38 ans disputera son tout dernier match en carrière dimanche et il soutient qu’il ne ressent pas encore de fébrilité.

« Je n’ai pas de papillons, mais peut-être que le jour du match ça va être différent. Demain (samedi), ça va être mon dernier entraînement. »

Ça va vite

Disons que Bernier s’est retrouvé avec un horaire passablement chargé en vue de son dernier match en participant à un marathon d’entrevues, tout en dévoilant une ligne de vêtements portant sa signature, jeudi soir.

« Avec les dernières semaines, les choses avancent vite et je n’ai pas trop le temps de penser.

« La semaine passe aussi vite que la carrière a passé. C’est comme si vendredi j’avais vingt ans et je jouais au soccer au Centre Claude-Robillard», mentionne-t-il en insistant pour dire qu’il n’entretient aucun doute quant à sa décision.

« Je sais pourquoi je prends la décision et je suis très serein avec. Il y a quelque chose qui m’attend, je ne m’en vais pas dans le néant non plus. Je vais grandir avec le club et aider le club à grandir.

« Une des raisons pour lesquelles je suis resté, c’est que j’espérais qu’on aille plus loin, a-t-il admis. Mais ce que j’ai appris, c’est qu’aucune retraite ne finit exactement comme tu la veux. Au moins, je finis à la maison. »

Pour ses parents

Ils seront plus d’une centaine de parents et amis à assister au dernier match de Bernier, dimanche.

« J’ai la chance de jouer chez moi : toute ma famille et mes amis les plus proches seront là. C’est spécial. »

Les parents du joueur originaire de Brossard seront les sonneurs de cloche dans la tribune Est occupée par le groupe 1642.

« Je ne vais pas le cacher, d’habitude j’ai tendance à passer le ballon, mais cette fois-ci, pour ne pas laisser mes parents traîner là, je vais travailler fort pour marquer un but, ça serait une bonne fin», a soutenu Bernier à qui Ignacio Piatti va certainement céder sa place advenant un tir de pénalité.

« Ça n’a pas été discuté, mais je présume que ça serait dans le style de Nacho. Je vais m’imposer un peu, comme c’est mon dernier match, même si c’est un coup franc près du but. »

Bizarre

Patrice Bernier va disputer son dernier match dimanche, mais il n’a pas l’intention de se tenir bien loin du Stade Saputo, lui qui est déjà détenteur d’un abonnement de saison.

« Ça va faire bizarre de regarder les matchs en tant que partisan, mais je suis avant tout un partisan de l’Impact de Montréal. »

Il pourra partir la tête haute d’autant qu’il reçoit depuis plus d’une semaine des hommages qui viennent de partout.

« J’ai eu des témoignages d’anciens coéquipiers à l’étranger et aussi des marques de reconnaissance des joueurs de Toronto. Ça montre que je laisse une trace et qu’ils se souviennent des batailles. »