Fillion dénonce le travail des médias dans le dossier des allégations à caractère sexuel

Jeff Fillion était à Maurais live, sur les ondes de CHOI Radio X 98,1, vendredi matin, pour commenter l’actualité. Il en a profité pour dénoncer le travail effectué par les médias dans le dossier des allégations à caractère sexuel qui ont fusé de partout cette semaine.

Voici quelques-uns de ses propos

«Je trouve que c’est une job de salaud (celle des médias).»

«C’est une job de salaud. [...] Je suis vraiment mal à l’aise cette semaine. On devrait aller à la police et on devrait passer par le système judiciaire quand il y a des choses comme ça. »

«Je ne pense pas que les médias c’est le bon canal.»

«C’est un sujet qui commence à m’énerver pas mal. Je trouve que c’est beaucoup. Je me demande où ça va finir. Je ne suis pas très fier de notre Québec. Je ne suis pas très fier de la manière qu’on se comporte en ce moment.»

«C’est comme ça tout le temps là. Ce n’est pas grave les conséquences et ce n’est plus grave qu’on n’ait pu l’info au complet. Il faut juste du spectacle et du sang. C’est juste ça.»

«Je ne veux pas que les médias soient le nouveau tribunal. Je ne parle pas des cas. Je ne parle pas de "poignassage" de fesses. Je ne veux pas que les médias deviennent juge et bûcher.»

«Il y a peut-être une nouvelle manière de faire les choses. Peut-être qu’effectivement, ce n’est pas tous des cas où l’on peut aller à la police. [...] Si on le fait de cette manière-là... Moi je vous le dis, on va «scrapper» des vies. Je ne vous dis pas que les trois cas qu’on a ne sont pas des cas où ces gens-là méritent d’être lynchés. Je vous dis juste que ce n’est pas une société dans laquelle moi je veux vivre parce qu’on va en échapper. Ça se peut qu’on en ait échappé un dans ces trois-là. Ça se peut qu’on n’en échappe pas dans ces trois-là. Ça se peut qu’on échappe le quatrième puis le sixième. Ça se peut que ce soit toute de la bouette là.»