La bataille des fronts est primordiale dans une rencontre entre deux formations de force aussi semblable, et le duel de samedi après-midi au PEPS entre le Rouge et Or de l’Université Laval et les Carabins de l’Université de Montréal ne fera pas exception.

« C’est une chanson qu’on chante souvent, Glen (Constantin) et moi, que ça se joue sur les fronts, mais ce n’est pas un disque usé et vous allez l’entendre encore les prochaines années, a mentionné l’entraîneur-chef des Bleus, Danny Maciocia, d’entrée de jeu. On a gagné sur les deux fronts lors du premier match de l’année et nous avons remporté la partie. Même chose pour le Rouge et Or qui a gagné la bataille des fronts à la Coupe Dunsmore l’an dernier et qui est sorti victorieux. »

Samuel Thomassin est conscient que le front offensif du Rouge et Or devra offrir une meilleure prestation que lors de la victoire de 21-16 des Carabins en début de saison.

Les Carabins avaient notamment réussi quatre sacs et exercé passablement de pression sur Hugo Richard.

« Ne pas trop penser »

« Crédit à Montréal qui a de bons athlètes et de bons systèmes, mais on doit mieux communiquer et ne pas trop penser, a expliqué le garde étoile. Montréal bouge bien et il faudra faire un bon travail pour identifier les fronts, mais il faut éviter de se poser trop de questions. Il faut frapper notre gap et gagner nos batailles à un contre un. On doit faire confiance à nos systèmes, à nous-mêmes et à nos coéquipiers. J’ai hâte de montrer ce qu’on vaut. La cohésion au sein de la ligne offensive est meilleure qu’en début de saison. »

Glen Constantin souhaite voir une ligne offensive agressive comme lors du dernier match à Sherbrooke.

« Si on commet des erreurs, il faut être agressif et non passif, a souligné le pilote lavallois. Il y a beaucoup de déplacements avant que le ballon lève et on doit bien identifier les fronts. Ça prend aussi la contribution de notre porteur de ballon qui n’aura pas toujours pas une allée claire pour courir. Il faut parfois baisser l’épaule. On a confiance en Christopher Amoah qui a la capacité de faire rater du monde. »

Les yeux braqués sur Boissoneault-Glaou

Comme tout le monde, Maciocia a remarqué que l’attaque terrestre du Rouge et Or a explosé contre le Vert & Or. Amoah a récolté 180 verges en 21 portées et le Rouge et Or a amassé 323 verges par la course. « Ils ont trouvé ce qu’ils cherchaient, a-t-il indiqué. Amoah est le genre de joueur qui s’améliore à chaque portée. »

Thomassin est d’avis que le Rouge et Or doit avoir à l’œil l’ailier défensif Jonathan Boissonneault-Glaou. « C’est leur meilleur joueur et ils l’utilisent à toutes les sauces, a-t-il résumé. C’est leur joueur étoile. Il est rapide, athlétique et intelligent. »

Benoît Gagnon-Brousseau, une autre dimension

Photo Jean-Françoiis Desgagnés

Partant depuis deux parties, Benoît Gagnon-Brousseau se plaît dans son nouveau rôle, mais assure que son attitude a toujours été la même.

« On ne peut pas se permettre d’avoir une ambiance lourde dans le vestiaire, a indiqué le demi inséré du Rouge et Or de l’Université Laval. Tu dois saisir la chance quand elle se présente. Depuis mon arrivée à Laval, la compétition est féroce chez les receveurs. Tu n’as pas le choix de performer et de te battre chaque jour pour ton poste. On doit tirer avantage qu’il y ait d’aussi bons joueurs derrière nous. »

Avec son agilité, Gagnon-Brousseau amène une dimension qui manquait au Rouge et Or, à l’exception de Jonathan Breton-Robert. Les deux sont en mesure de gagner des verges après réception.

« Les verges après réception, ça débloque plus en fin de saison, a-t-il expliqué. Nous sommes plus à l’aise et on pense moins. La première chose qu’on veut toutefois est de protéger le ballon. Quand tu échappes une passe, c’est la pire chose qui peut arriver à un receveur. C’est dur pour l’orgueil et tu t’en rappelles, mais c’est quelque chose qui peut arriver. Quand ça arrive, tu deviens frustré et tu veux te reprendre le plus rapidement. »

Quatre changements

Le Rouge et Or a connu du succès par la passe lors du premier match face aux Carabins, et le jeu aérien représentera encore une facette importante, samedi, même si l‘attaque terrestre a explosé lors du dernier match à Sherbrooke il y a deux semaines.

« Les Carabins misent sur de bons athlètes comme demis défensifs, a indiqué Gagnon-Brousseau. Je ne vois pas de différence entre leur front et la ligne tertiaire. Ce sont deux très bonnes unités. »

« Comme nous, les Carabins misent sur des jeunes à certains endroits, mais ce sont des joueurs athlétiques et talentueux que bien des équipes au pays aimeraient avoir, de renchérir le coordonnateur offensif Justin Éthier. On ne peut pas exploiter une seule facette et espérer connaître du succès. C’est vrai contre Montréal, mais aussi contre toutes les équipes de notre Conférence. Si tu n’as pas de succès par la passe, tu en auras plein les mains. On a connu des parties de 300 et 400 verges au sol en demi-finale canadienne et à la Coupe Vanier dans le passé, mais c’est très rare au Québec en raison de la qualité des défensives. »

Le Rouge et Or a apporté quatre changements à son alignement. Marc-Antoine Pivin, Louis-Philippe St-Amant et Alexis Côté sont de retour alors que Zach Rouleau disputera son premier match en carrière.

Les Carabins - Jordan Perrin ne s’en fait pas

Photo Ben Pelosse

Jordan Perrin a pris la relève du demi de coin étoile Zacary Alexis qui s’est blessé gravement à un genou lors du premier match de la saison face au Rouge et Or.

Utilisé du côté large du terrain depuis ses débuts avec les Carabins de l’Université de Montréal, le produit des Cheetahs de Vanier a été muté du côté court en relève d’Alexis dont la saison est terminée.

« J’ai de grands souliers à remplir, a reconnu Perrin, mais je me contente de faire mon travail. C’est un défi comme les autres. J’ai évolué du côté court à mes trois sans collégiales à Vanier. Avec les Carabins, les demis défensifs s’entraînent à plus d’une position. Nous sommes versatiles et prêts à toute éventualité. »

Compte tenu de la qualité du front défensif des Bleus, certains croient que la meilleure option est de les attaquer par la passe. Le Rouge et Or a gagné 318 verges par la passe lors du match au CEPSUM en début de saison. Perrin ne s’en fait pas.

« S’il y a des équipes qui pensent que la ligne tertiaire est notre faiblesse, elles n’ont qu’à nous essayer, a-t-il mentionné. On va répondre au défi. »

Le baptême du PEPS pour Lemieux-Cardinal

Philippe Lemieux-Cardinal a su s’imposer dès sa première campagne universitaire. L’ailier défensif a notamment réussi deux sacs contre le Rouge et Or. « J’ai connu un bon départ et je suis vraiment content, a mentionné le produit des Phénix d’André-Grasset. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre à mes débuts. Nous avons bien joué dans les tranchées au cours du premier match contre Laval et je m’attends à ce qu’ils sortent plus forts. Peu importe le front adverse, on est persuadés qu’on peut se rendre au quart-arrière. Je ne sais pas trop quelle sera mon utilisation. Ça dépend des adversaires et des plans de match. »

Lemieux-Cardinal vivra son baptême du PEPS. « Ça va être excitant de jouer devant autant de monde. J’ai attendu de grandes choses au sujet de ce stade. Plus il y a de bruit, plus on aime ça. »