L’art du café

Avec sa gamme de cafés Touché, la compagnie montréalaise Edika, spécialisée dans la vente et dans la distribution de machines espresso de qualité, souhaitait être le trait d’union entre producteurs de café internationaux, torréfacteurs et consommateurs québécois.

Photo courtoisie

Comparer le café à une œuvre d’art est un pas qu’Edika n’a pas hésité à franchir. Ainsi, la compagnie, qui joue d’intermédiaire entre les producteurs de café, les torréfacteurs montréalais, et finalement, les consommateurs québécois, se qualifie de « curateur de café ».

Café de qualité

À l’origine des cafés Touché, il y a près de six ans, s’impose un constat. « Avec les machines à espresso Jura et Lelit, nous vendions des marques très haut de gamme. La seule variable qui pouvait poser problème était le choix du café. C’est ainsi que nous avons décidé de créer du café haut de gamme que nous utilisions lors des essais de machines », explique Didier Reolon, directeur ventes et marketing chez Les importations Edika.

Ces cafés ont vite gagné en popu­­­­­larité, si bien qu’Edika a décidé, il y a trois ans, de vendre plusieurs mélanges aux consommateurs. Les mélanges, comme ceux d’aujourd’hui, étaient imaginés par des torréfacteurs indépendants, de Montréal. « Ce sont des gens qui connaissent tous les bons producteurs, qui ont l’amour du travail bien fait et du café de qualité. »

Inspiré de Montréal

Cette année, pour le 375e anniversaire de Montréal, les cafés Touché ­présentent une nouvelle image de marque, inspirée de Montréal.

La gamme de cafés, déclinée en 5 produits (7 d’ici la fin de l’année avec une collaboration avec les Grands Ballets Canadiens), reprend les grandes dates de l’histoire de Montréal. « Ce sont des dates qui ont touché le cœur de l’histoire de Montréal », explique Didier Reolon.

Les consommateurs ont donc le choix entre cinq cafés, 1967, 1969, 1976, 1980 et 2006, déclinés en deux collections, Biologique ou Classique.

Pour en savoir plus : www.cafetouche.ca et www.edika.com

Les cafés Touché sont en vente chez une centaine de revendeurs au Québec, et en ligne.