Le Battuto de Québec sacré meilleur nouveau restaurant au Canada

Un restaurant de Québec, le Battuto, domine le palmarès des meilleurs nouveaux restaurants canadiens, tel que dressé par le magazine EnRoute d’Air Canada.

On savait depuis août dernier que l’établissement de la Vieille Capitale spécialisé dans la cuisine italienne figurait sur cette liste, mais l’équipe du magazine lui a finalement accordé la première place de son top 10, devant des restaurants de Toronto, Calgary, Vancouver, Ottawa et Edmonton.

Le Battuto fait partie du renouveau du quartier Saint-Roch, dans la Basse-Ville de Québec, et est décrit par EnRoute comme un «chic resto italien» où Guillaume St-Pierre, gagnant de l’émission Les chefs!, est aux fourneaux, d'ailleurs visibles aux clients.

Photo d'archives, Pascal Huot

«Jetez un œil par la fenêtre entre les services et vous verrez St-Pierre et sa bande se précipiter en bas pour laver la vaisselle. La formule ne fonctionne qu’à cette échelle, et c’est tant mieux: il faut venir ici pour sentir à quel point la petite cuisine ouverte gagne du terrain sur la scène culinaire en 2017. Vous avez déjà savouré un repas qui vous donne envie de donner un câlin au chef? Allez-y, il est juste là», écrit EnRoute.

Soulignons que Montréal n’est pas en reste, puisque le restaurant Marconi de l’avenue Mozart Ouest prend le neuvième rang du palmarès d’EnRoute.