Le maire de l'Ancienne-Lorette s'oppose toujours au prolongement de l'autoroute 40

Le maire de L’Ancienne-Lorette continue de s’opposer vigoureusement au prolongement de l’autoroute 40 sur son territoire en promettant d’en faire une priorité après l’élection de novembre.

Dans sa «Chronique du maire» diffusée sur le web ce vendredi, Émile Loranger écorche encore une fois le ministre François Blais et précise qu’il souhaite rencontrer le nouveau ministre des Transports André Fortin pour trouver une solution définitive à cette épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête de ses citoyens depuis trop longtemps.

«Le conseil en entier est opposé. Même un boulevard urbain n’est pas une solution», mentionne notamment M. Loranger.

Selon une étude qui remonte à 2004, le projet pourrait massacrer un boisé urbain et avoir un impact sur la rivière, ajoute-t-il.

«J’ai eu récemment une rencontre avec le ministre Blais pour lui signifier son manque de sérieux.»

Émile Loranger a toujours manifesté son désaccord avec ce projet. Récemment, François Blais a exprimé son désir d’examiner toutes les possibilités pour lutter contre la congestion, y compris celle-ci, qui est dans les cartons du ministère des Transports du Québec (MTQ) depuis la fin des années 60.

Depuis le remaniement ministériel à Québec, Sébastien Proulx est désormais le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, une fonction occupée auparavant par M. Blais.

Qu’on parle d’une autoroute ou d’un boulevard urbain, le maire Loranger ne veut rien entendre et juge qu’il n’y a aucune raison valable pour justifier le prolongement de Félix-Leclerc (l’autoroute de la Capitale). Cela nuirait aux commerçants du boulevard Wilfrid-Hamel, dit-il, en plus d’affecter la quiétude des résidents qui restent à proximité du tracé et de massacrer l’environnement.