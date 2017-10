Montréal propose 15 sites pour le siège social d'Amazon

Pour attirer le 2e siège social d’Amazon en Amérique du Nord, Montréal a proposé une quinzaine de sites à la multinationale du commerce en ligne. Dans un document remis hier à la date limite du dépôt des candidatures, Montréal International a vanté les généreux crédits d’impôt, les délais plus rapides pour l'obtention de permis de travail pour les travailleurs immigrants et la qualité de vie exceptionnelle de la métropole.

«Nous avons laissé faire les sparages médiatiques. Nous nous sommes concentrés sur notre document de proposition de 164 pages. Nous espérons faire partie de la courte liste des finalistes d'ici Noël», a affirmé Hubert Bolduc au Journal.

Pas question toutefois pour lui de dire combien d’argent Montréal a mis sur la table pour persuader Amazon de choisir le Québec. «On ne peut pas donner le montant de notre proposition. Amazon exige que ce soit confidentiel», a-t-il partagé.

Toronto, Boston, Austin, Pittsburgh, Chicago et Atlanta jouent aussi du coude pour mettre la main sur l’investissement monstre de 6,3 milliards du géant du commerce électronique qui vient avec la création de 50 000 emplois.

Pluie de crédits

Montréal International a vanté dans sa proposition une dizaine de crédits d’impôt, dont le fameux congé fiscal pour les investissements de 100 millions $ et plus. «Nous avons présenté les programmes en recherche et développement et ceux concernant la production multimédia» ajoute son économiste en chef Christian Bernard.

Mais l’arrivée éventuelle d’Amazon ne fait pas que des heureux. L’ex-PDG de BlackBerry, Jim Balsillie, a déjà qualifié de «stupides» les politiques d’innovations qui font en sorte d’attirer des multinationales américaines au pays à tout prix.

Le maire de Québec Régis Labeaume a aussi fermé la porte à Amazon parce qu’il a peur que la société «vide toutes les compagnies d’informaticiens» si elle s'installe à Québec.

D’autres encore, comme Éric Boyko, PDG de Stingray, et une vingtaine de dirigeants du multimédia, acceptent mal que des entreprises étrangères puissent avoir droit à de généreux crédits d’impôt de Québec au détriment de compagnies de chez nous.

Montréal ouvert

Au-delà de l’aspect financier, Montréal dit avoir misé dans sa candidature sur sa légendaire ouverture face à l’immigration. «Aux États-Unis, l’immigration est une loterie. Ici, c’est beaucoup plus facile. Jeff Bezos veut des travailleurs», a noté Stéphane Paquet, vice-président Investissement Grand Montréal de Montréal International.

Selon lui, Amazon désire également de jeunes employés heureux. Il est persuadé que les Milléniaux moins stressés sont de meilleurs travailleurs, et que le grand patron d’Amazon le sait bien.