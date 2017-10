On préfère l’ancienne Acura NSX à la nouvelle et voici pourquoi

La nostalgie nous fait souvent oublier les défauts du passé. Mais on s’en fiche. On préfère nettement l’ancienne Acura NSX à la nouvelle et voici pourquoi.

Acura NSX Universal Pictures

On en aperçoit une dans le film The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Même si elle n’est qu’une figurante, le fait qu’elle se retrouve dans cette série de films cultes la rend encore plus intéressante.

Honda NSX police japonaise Wikipédia - Ypy31

La police du Japon en avait une. Sa peinture noire et blanche la rend absolument désirable, même si on ne veut pas la voir dans notre rétroviseur avec les gyrophares allumées. Pour le Japon, il s’agissait d’un choix bien plus naturel qu’une Ford Mustang Mach 1 1973.

Intérieur de l'Acura NSX 2001 Acura

Elle avait une transmission manuelle de disponible. Certes, la manuelle à cinq rapports était bien plus passionnante que l'automatique à quatre rapports. Mais la nouvelle Acura NSX ne propose qu'une boîte automatique à double embrayage à neuf rapports.

Acura NSX 2001 Acura

Elle était disponible avec un toit targa. En 1995, Honda a lancé cette version. Pour se balader les chevaux au vent, il n’y a rien de mieux. Malheureusement, cette variante n’est pas disponible avec la nouvelle NSX.

Acura NSX et Alex Zanardi Acura

Il y avait une édition spéciale en l’honneur d’Alex Zanardi. En 1999, Honda et En 1999, Honda et Acura ont rendu hommage à Alex Zanardi qui venait de remporter, deux années d’affilée soit en 1997 et 1998, la série CART Champ Car.

Acura NSX 2005 Acura

Elle était tout simplement beaucoup plus belle. Elle a été pratiquement inchangée de 1990 à 2005. Quinze ans pour une voiture, c’est énorme. Et pourtant, encore aujourd’hui, elle n’a pas l’air d’être un vestige du passé.

Acura NSX: anciennes et nouvelles Acura

Elle est bien moins chère que la nouvelle. Un exemplaire en parfaite condition avec très peu de kilomètres au compteur se vendra tout au plus 100 000 $ CAN. Pour un exemplaire flambant neuf tout droit sorti du concessionnaire Acura, il faudra débourser 190 000 $.

Honda NSX-R Honda

Il y avait une version R. Intensément allégée, elle était aussi bien plus radicale à la conduite que la NSX régulière en raison de l’absence du système de contrôle de traction. On espère qu’Acura fera éventuellement la même chose avec l’actuelle NSX.

Acura NSX Acura

Elle n’avait que les roues motrices arrière. Ca ajoute du caractère à un véhicule. La nouvelle est plus technologique avec son système à quatre roues motrices, mais les puristes n’en ont rien à cirer. Et

Moteur V6 Acura

La NSX originelle était propulsée par un authentique moteur V6 à combustion d’abord de 3,0 litres, puis de 3,2 litres. La nouvelle agit comme une vitrine technologique et jumelle l’essence et l’électricité avec son moteur hybride.

Acura NSX pilotée par Ayrton Senna Acura

Ayrton Senna a participé à son développement. Et ça, peu de véhicules peuvent se vanter d’avoir été partiellement conçus par un champion du monde de Formule 1. Voyez-le ci-dessus au volant de l’une d’elle alors qu’il fait une démonstration de talon-pointe autour du circuit de Suzuka.