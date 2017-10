Parent largué par des commanditaires

Gilles Parent a été largué par des commanditaires depuis la publication d'allégations d’inconduite sexuelle qui pèsent sur lui. Vendredi matin, Groupe Restos Plaisirs et Boulevard Lexus confirmaient avoir mis fin à leur association avec l’animateur.

Les deux entreprises ont confirmé au Journal avoir immédiatement retiré leurs publicités impliquant l’animateur. Longtemps porte-parole du Groupe Restos Plaisirs, Gilles Parent avait déjà été quelque peu tassé en janvier dernier, n'ayant fait que quelques interventions en ondes depuis.



«M. Parent a contribué grandement par le passé, mais nous avions diminué énormément son implication depuis le 1er janvier 2016. Ça faisait partie de notre stratégie médias avant même de savoir ce qui s’est passé. Par contre, avec ce qu’on a su hier [jeudi], on ne pouvait pas rester les yeux fermés devant ça», a expliqué le directeur marketing de l’entreprise, Martin Roy, précisant malgré tout que l’association du groupe avec Cogeco Média allait se poursuivre. «Ils ont bien réagi en le retirant rapidement des ondes, et c’est pour ça qu’on ne met pas fin à l’entente de diffusion avec eux.»



Retrait immédiat



Chez Boulevard Lexus, le choc était encore grand au lendemain de la diffusion du reportage du Journal qui éclabousse leur client de longue date. La décision de retirer les messages publicitaires impliquant Gilles Parent a toutefois été sans équivoque.



«Nous avons arrêté immédiatement les publicités avec Gilles Parent et, honnêtement, je ne pense pas qu’on va recommencer», a confié le directeur général du concessionnaire auto, Steve Morin.



Ce dernier précise qu’une rencontre est prévue avec les conseillers publicitaires de l’entreprise pour étudier le contrat qui lie l’animateur au groupe. «Il faut voir les clauses du contrat avant de déterminer si on mettra fin à l’entente. On est à l’étude de tout ça, actuellement», précise M. Morin.



Vendredi matin, sur les ondes du FM93, aucune publicité où l’on pouvait entendre la voix de Gilles Parent n’était mise en ondes.



Plus de détails à venir...