Quand j’y pense trop, ça me vire à l’envers. De Jacques Demers, je n’ai que des souvenirs de dynamite humaine. Les pep talk avec ses joueurs, nos discussions folles sur le hockey, les petits tournois de golf amicaux qu’il organisait à son club, son implication passionnée dans des causes humanitaires, etc.

Aujourd’hui, seul dans la chambre d’un centre de réadaptation, comprimé dans un fauteuil roulant et encore paralysé du côté droit, je me demande ce qui se passe dans sa tête. Il ne parle toujours pas. Il a un bon moral, mais après plus d’un an et demi il voit bien, avec toute son intelligence, que ce ne sera plus jamais comme avant. Le dimanche, dans un petit autobus, on l’amène chez lui auprès de Debbie. Il reste quelques heures et retourne au centre complètement épuisé. Et pour lui, recevoir une visite de trente minutes au centre, c’est long. Il doit se reposer ensuite.

Ne pas l'oublier

Dans sa chambre, il y a toujours Le Journal de Montréal du jour, la télé et la fenêtre. Dans son fauteuil électrique qu’il dirige de la main gauche, il peut se véhiculer dans l’édifice. Il descend à la cafétéria ou à la terrasse, mais ne reste pas longtemps, surtout quand les gens qui le reconnaissent l’approchent trop. Il se sent mal à l’aise. De temps à autre, son frère Michel organise un souper au resto avec quelques amis. Après deux heures à table, on le transporte au Centre, heureux, mais à bout de force.

Jacques a toujours été un distributeur de bonheur, un homme d’une bonté extrême, et ce qu’il lui est arrivé est d’une injustice épouvantable. Il est devenu prisonnier de son propre corps.

Je vous écris ça aujourd’hui juste pour ne pas que vous oubliiez mon chum... le dernier à vous avoir donné une Coupe Stanley.

Même-pêle

Nouveau cette année, le Bye Bye sera pour les 18 ans et plus.

« On vous offre 100 $ pour tous les magasins Sears. » (Airbus)

Patrick Henry se demande si l’Association Airbus-Bombardier rebaptisera le C Series. Le Airbomb, peut-être...

Ça dégrise aux Recettes pompettes.

De Réjean Paquette : Si on boit de l’alcool de riz, est-ce qu’on doit faire Chine-Chine ?

À demain

Rozon... Salvail... demain, les « T ».