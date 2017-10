Propriétés de luxe

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Le patron de l’ex-Genivar achète à Montréal Photo courtoisie

Alexandre L’Heureux, le patron de la firme de génie WSP Global (anciennement Genivar) et sa conjointe, Valery Zamuner, une cadre supérieure chez Stingray, ont fait l’acquisition d’une maison dans un arrondissement cossu de la métropole pour 2,5 millions $. « Tous les appareils ménagers haut de gamme, la laveuse, la sécheuse, la cuisinière au gaz Wolf, le lave-vaisselle Miele, le réfrigérateur Sub-Zero, le four double Thermador, le tiroir chauffant Thermador [et] le micro-ondes Panasonic » sont inclus dans la transaction, mentionnent les documents consultés.

Un prince saoudien veut 85 M$ US pour une maison à L.A.

Un membre de la famille royale saoudienne non identifié demande 85 millions $ US pour une maison située à Beverly Hills, un secteur huppé de Los Angeles, rapporte le Wall Street Journal. Le site fait 30 000 pieds carrés. Une des maisons principales compte trois chambres à coucher et quatre salles de bains. Deux piscines et deux terrains de tennis complètent l’ensemble. Situé en hauteur, le site offre une vue directe sur l’océan Pacifique.

Résidence à Westmount pour un VP de Power Photo courtoisie

Eoin Ó hÓgáin, un vice-président chez Power Corporation, a fait l’achat avec sa femme d’une maison à Westmount pour 2,1 millions $. Diplômé de Harvard, M. Ó hÓgáin a été nommé vice-président de Power Corporation et de la Financière Power en septembre 2016. C’est un spécialiste des matières premières et de l’énergie. C’est la propriétaire d’une agence immobilière, Christina Ayoub Miller, et son époux qui sont les vendeurs.

Gerald Schwartz vend du Onex Photo d'archives

Gerald Schwartz, un milliardaire torontois dont la fortune est estimée à 1,9 milliard $ US par Forbes, a vendu pour plus de 10 millions $ d’actions de son fonds d’investissement Onex. Il en détient toujours pour plus de 120 millions $. M. Schwartz est reconnu pour vivre dans une des maisons les plus chères de Toronto, surnommée Fort Schwartz. Sa valeur est estimée à plus de 25 millions $.

L’Aston Martin DB11 Volante dévoilée Photo courtoisie