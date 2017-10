Québec 21 veut mettre fin aux «chicanes» vélos-autos

Le parti de Jean-François Gosselin veut mettre fin aux « chicanes » entre cyclistes et automobilistes en améliorant le réseau cyclable, mais sans enlever de voies aux voitures.

Québec 21 a tenu un point de presse vendredi, le long d’une artère achalandée de Sainte-Foy. Le candidat dans le district Le Plateau, Dominique Soucy, a annoncé une série de mesures pour améliorer la situation des cyclistes.

Il a pris soin de souligner que son parti ne veut aucunement que celles-ci nuisent à la circulation automobile. « On ne perd pas une voie pour les autos. »

Fini les consultations avec les grands experts, clame M. Soucy. « À partir du 6 novembre, on va installer six mesures concrètes et après ça, on va travailler là-dessus. [...] Je veux finir les chicanes entre les vélos et les autos. Ça ne m’intéresse pas. Je ne suis pas quelqu’un que ça intéresse. Moi, je veux des solutions concrètes. »

Relier les voies cyclables

Le parti propose de relier toutes les voies cyclables entre elles, pour en finir avec les culs-de-sac. Il veut aussi installer des bornes et des tuteurs sur toutes les voies cyclables de la ville. La création de « zones d’attente » pour cyclistes aux feux de circulation est aussi promise. Québec 21 reculerait de deux mètres la ligne d’arrêt des véhicules et peindrait la chaussée devant en vert pour donner aux cyclistes un endroit sécuritaire.

Dominique Soucy a aussi parlé de peindre en vert les voies cyclables et d’instaurer un feu cycliste qui donnerait une priorité de deux secondes aux vélos sur les voitures aux intersections.