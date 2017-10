Subventions aux églises: Labeaume appelle John Porter en renfort

Régis Labeaume a l’intention de confier à son bon ami, John R. Porter, la direction d’un comité qui guidera la Ville de Québec dans la gestion d’une enveloppe de 30 M$ destinée à huit églises.



La Ville de Québec s’était engagée en 2016 à investir 15 M$ dans la sauvegarde et la préservation de huit églises triées sur le volet en raison de leur valeur patrimoniale exceptionnelle. Le gouvernement du Québec a égalé la mise cet été, portant le montant des subventions totales à 30 M$.



«Je rencontre des gens de fabriques et tout le monde a besoin de l’argent maintenant sauf que ça va sortir à coup de 3 millions $ par année pendant 10 ans. Il faut faire le tri là-dedans et on a besoin d’aide. À la Ville, il n’y a pas de spécialiste des églises nécessairement», a indiqué le maire sortant en conférence de presse, vendredi, devant l’église Saint-Sauveur.



«On a demandé à John Porter qui est un des très grands spécialistes des églises au Québec de nous conseiller parce qu’il va y avoir un embouteillage et ça va être compliqué pour nous autres», a indiqué M. Labeaume.



Un pied dans la campagne électorale ?

L’ex-dirigeant du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) a accepté l’invitation tout de go. Présent au point de presse convoqué par Équipe Labeaume, il s’est défendu de s’immiscer dans la campagne électorale et a indiqué son intention de travailler avec l’administration qui sera en place pour préserver le patrimoine religieux, peu importe le parti qui sera au pouvoir.



«Je suis ici comme représentant du "parti du patrimoine". Je m’investis dans ce domaine-là depuis 45 ans, je n’ai jamais refusé une invitation à Québec ou ailleurs au Québec. C’est très clair que je ne suis pas ici dans une dynamique de campagne électorale. Ce que je fais ce matin, c’est tout simplement en continuité. Je suis présent à titre bénévole, je n’ai aucun intérêt hormis que de servir le patrimoine de ma ville», a-t-il exprimé.



M. Porter a l’intention de s’entourer de divers collaborateurs afin de mener à bien la tâche qu’on pourrait lui confier après le 5 novembre. «C’est un beau défi, ce n’est pas facile, il va falloir faire des choix. Je suis d’un naturel plutôt pragmatique alors je vais arriver à des solutions précises, bien chiffrées, raisonnables et en même temps avec des recommandations sur le long terme.»



Liste des églises admissibles à une aide financière

Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec

Cathédrale Holy Trinity

Église de La Nativité de Notre-Dame (Beauport)

Église de Saint-Charles-Borromée (Charlesbourg)

Église de Saint-Jean-Baptiste

Église de Saint-Roch

Église de Saint-Sauveur

Église de Saint-Charles-de-Limoilou

* Ces églises ont été sélectionnées parce qu’elles répondaient à cinq critères d’évaluation: âge et intérêt historique, usage, art et architecture, authenticité, lieu géographique.