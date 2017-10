U pour Ubuesques

À l’issue d’une parodie d’élections, l’ONU a élu lundi quinze nouveaux membres au Conseil des droits de l’homme. Ce Conseil, notons-le bien, est responsable de la promotion et de la protection des droits de l’homme à travers le monde. Il serait donc logique que les pays membres fassent figure de modèles en la matière.

Outrage

Pourtant, il n’en est rien. La composition de ce Conseil est un outrage à l’entendement.

Parmi les nouveaux élus figurent le Pakistan, le Nigéria, l’Angola, le Qatar et la République démocratique du Congo (RDC). Ils s’ajoutent aux trente-deux autres membres parmi lesquels on compte la Chine, le Venezuela, Cuba, l’Égypte et l’Arabie Saoudite. Or, ces pays sont réputés pour bafouer les droits de la personne de manière régulière, ostensible et gravissime.

La province du Kasaï en RDC, par exemple, ne cesse de faire la manchette pour les exactions commises par le gouvernement. Depuis août 2016 seulement, on y dénombre 5000 morts, 600 écoles détruites, environ 1,5 million d’habitants fuyant les atrocités, sans oublier la découverte macabre de 90 fosses communes. Au Qatar, où on applique la charia, les lapidations et les punitions corporelles sont légion, et le traitement réservé aux travailleurs migrants s’apparente à l’esclavage.

Complaisance

Il faut dire que l’ONU a un lourd passé de complaisance pestilentielle envers les dictatures. En 2010, l’Organisation élit la Libye, une impitoyable tyrannie. En 2012, elle invite le Soudan, un pays génocidaire, à défendre les droits de la personne. Et pour comble, en 2013, elle confie à l’Iran la présidence d’une conférence sur le désarmement. Un peu plus, ce conseil des sages accorderait la gestion d’une garderie à un pédophile !

Que le U dans ONU devrait désigner ubuesques plutôt que unies est une évidence. En revanche, que les inepties récurrentes de cette organisation ne semblent entacher ni sa réputation ni sa crédibilité, voilà un mystère insondable !