Un homme condamné à dix ans de prison pour avoir poignardé sa compagne

La survivante d’une attaque sauvage et gratuite pourra désormais tourner la page sur un chapitre sombre de sa vie puisque son agresseur, Gaétan Lemay, a été condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement.



En 2014, Marie-Shantal Paré était préposée aux bénéficiaires. Son quotidien, elle le passait à aider les personnes âgées et à prendre de soin de ses deux enfants.



Son fils, qui avait déjà quitté la maison et dont la conjointe venait d’avoir un enfant, et sa fille de 14 ans qui habitait toujours avec elle.



En juin de cette année-là, elle a renoué avec un homme qu’elle avait connu, vingt-cinq ans auparavant.



L’amour s’installe, mais, rapidement la jalousie, la possession et le contrôle de Lemay ont pris le dessus sur les sentiments amoureux.



Coup de poignard



Le 14 septembre, alors que la victime venait de refuser les avances sexuelles de son conjoint, elle se fait attaquer sauvagement... lâchement.



Couchée en position fœtale dans son lit, Marie-Shantal a alors senti «comme un coup de poing dans mon dos» au niveau des omoplates.



Lorsqu’elle s’est retournée, Lemay s’est mis à cheval sur elle. «Il m’a dit "le vois tu combien je t’aime... Je viens de te poignarder"», a-t-elle confié, la gorge nouée, le regard embué par les souvenirs douloureux.



Aujourd’hui, c’est muni d’une canne qu’elle doit se déplacer. Le coup porté, sans être fatal, a laissé des traces qui ne s’effaceront jamais. «J’ai trois disques cervicaux qui ont cédé. J’ai dû subir une opération et aujourd’hui, je suis considérée comme invalide», a-t-elle dit, sous le regard protecteur de son fils Keven.



Sentence vie



Avant de proposer au tribunal la suggestion commune convenue entre les parties, le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Matthieu Rochette, a souligné au juge Bernard Lemieux que Lemay s’était promené «toute sa vie» de «période de détention en période de détention».



«D’ailleurs, au moment de poser ses gestes sur la victime, il était sous le coup d’une sentence vie à la suite d’une condamnation pour meurtre au deuxième degré survenu en 1999», a-t-il précisé.

«Vous avez détruit la vie de cette dame. Pour le reste de ses jours, elle sera handicapée et aura besoin d’aide jusqu’à sa mort. C’est un crime très grave. Vous êtes un homme violent. Vous avez déjà tué quelqu’un et cette fois, vous ne l’avez pas tuez, mais, c’est tout comme», a laissé tombé lourdement le magistrat avant de condamner l’accusé.

Extraits d’une lettre écrite par la fille de la victime, alors âgée de 14 ans.

Depuis les évènements, je suis insécure, je fais des cauchemars.Tous les midis, je l’appelle pour voir si elle est correcte.

Réaction de la victime à la lettre de sa fille

Le rôle qu’elle a avec moi, c’est le rôle que je devrais avoir avec elle.

Extraits de la lettre d’excuse écrite par Gaétan Lemay à sa victime :

Tu me disais que c’était fini. Moi, j’ai été égoïste, je voulais juste que ça continue. J’espère en souffrir toute ma vie.