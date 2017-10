Une fille indépendante

Dimanche dernier, la jeune Lou Granger-Deschamps a impressionné le Québec tout entier avec son audition à La Voix Junior. Et tout ça, sans même avoir recours aux conseils de son père, le rocker Martin Deschamps.

«Papa poule comme je suis, je voulais lui donner plein de conseils. Mais elle m’a regardé et elle m’a dit : “Cette fois-ci, laisse-moi aller. Je ne te décevrai pas”. Et c’est exactement ce qu’elle a fait», raconte le chanteur en souriant.

«Elle a 14 ans et elle sait ce qu’elle veut. Tout ce qu’on peut faire, comme parents, c’est de l’encadrer et de l’encourager du mieux qu’on peut», ajoute-t-il, rencontré au lancement de l’album de Ludovick Bourgeois, mardi.

N’empêche, son cœur de papa a subi un stress incroyable durant l’audition de sa fille. Martin Deschamps a finalement pu souffler dès que les fauteuils ont commencé à se retourner.

«Mon souhait le plus grand était qu’au moins un coach se retourne. On a toujours notre petit orgueil d’artiste et de papa... Mais maintenant, tout ça est entre ses mains à elle», explique-t-il.