[AUDIO] L’animateur Dan Gravel affirme avoir été agressé sexuellement quand il avait 8 ans

L’animateur de radio Dan Gravel a livré un vibrant témoignage à propos d’une agression sexuelle qu’il a vécue dans sa jeunesse.

Il a raconté cette histoire sur les ondes de CHOI Radio X 98,1, vendredi matin, dans l’émission Maurais live.

Voici quelques citations marquantes.

«Ça remonte dans les années 1980, j’avais 8 ans. On se faisait garder à la maison. [...] On avait une gardienne qui venait à la maison. Cette gardienne-là était super sympathique. C’était quelqu’un que la famille connaissait donc il n’y avait pas de danger marquant.»

«La première fois, on venait de dîner. C’était une super belle journée. [...] Elle a envoyé mon frère jouer dehors et elle m’a gardé dans la maison. Elle s’est complétement couchée sur le divan et puis elle m’a demandé de lui masser les seins... chose que j’ai faite. C’était une jeune adulte.»

«Après ça, elle les a sortis et elle m’a demandé de continuer. Après ça elle m’a donné un «popsicle» blanc. [...] Je me souviens de tout.»

«La deuxième fois, c’était toujours le même modus operandi. Après le dîner, mon frère est sorti. Moi, je suis resté. Cette fois-ci elle a tout enlevé ses vêtements. Elle m’a demandé de lui embrasser les seins. C’était un bon 25 minutes où... j’avais ça dans les mains là. J’avais 8 ans. Dans ce temps-là, mes idoles c’était la gang de BMX et Goldorak. Je ne pensais pas à avoir une vie sexuelle. C’est beaucoup trop jeune pour découvrir ça.»

«Un samedi soir, alors que mes parents étaient partis, c’est elle qui gardait. Cette fois-là, elle a couché mon frère. Quand il dormait, là elle est venue me rejoindre dans mon lit. Elle m’a complètement déshabillé pour que je me couche. Elle était complètement déshabillée aussi. Elle me caressait le ventre beaucoup. Après, elle a pris ma main et elle m’a fait toucher à toutes ses parties... ses parties génitales, ses parties intimes. Dans les années 1980... ça avait l’air de ce que ça avait l’air là. Ce n’est pas des images qui sont super le fun. Elle me demandait de l’embrasser...»

«Le gros problème que j’ai eu dans les 30 dernières années. C’est que j’ai toujours comparé ce que j’ai vécu avec pire que moi. En me disant que ce n’est pas grave ce que j’ai vécu. [...] J’ai toujours minimisé ce que j’avais vécu par rapport à d’autres histoires que j’avais entendues.»

«La première fois que j’en ai parlé à des amis, j’étais majeur. J’avais 18 ans et c’était toujours fait en blague. Les pires blagues qui se sont dites à propos de ce que j’ai vécu, c’est moi qui les ai faites...»

«Ce qui s’est passé cette semaine... C’est sûr que ça a tout fait ressortir. Moi je trouve ça tellement courageux tous les gens qui sont sortis. Le fameux #moiaussi là que le monde dise : "ouin, ce n’est peut-être pas la bonne façon". Moi j’ai vraiment trouvé ça parfait.»

«Ça reste des images qui vont toujours rester. Ça reste des images auxquelles je pense presqu’à tous les jours. Je pense que ça fucké un peu mon rapport à la sexualité. [...] Je n’ai jamais associé amour et sexualité...»

«Mes parents, je leur ai dit hier. Parce que c’est hier matin que je t’ai dit Doum [Maurais] : "je pense que je vais en parler". Ce que ça impliquait ça, c’est qu’il fallait que je le dise à toute ma famille. Ça faisait un peu partie du processus. Hier, quand j’ai parlé à mon père, ma mère, mon frère... la shot d’adrénaline que ça m’a donné là... Je traînais une boule de quille dans mon packsac depuis 30 ans. Cette boule de quille-là, hier, je l’ai pitché dans le dalot. Je l’ai pu là.»

Pour écouter l’extrait complet :