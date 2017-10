Ann-Renée Desbiens à la maison

Ce n’est pas seulement parce qu’il opposera son équipe à celle des États-Unis que le match de dimanche sera spécial pour Ann-Renée Desbiens. Une centaine de proches de la gardienne de but de La Malbaie seront dans les gradins du Centre Vidéotron pour la voir jouer.

« Une centaine, peut-être plus. J’ai arrêté de compter », a dit en riant la jeune portière de 23 ans.

Desbiens, toutefois, ne sait même pas si elle sera la gardienne partante pour le Canada dimanche. L’entraîneuse Laura Schuler n’a pas voulu confirmer qui, d’elle ou de l’Ontarienne Catherine Lacasse, serait devant le filet canadien. La logique veut tout de même que Desbiens obtienne le départ devant les siens.

« Pour moi, c’est vraiment un match à la maison, en ce moment. J’ai joué pour des équipes à Charlesbourg, Beauport et Sainte-Foy. On se faisait charrier d’un côté et de l’autre, en venant de Charlevoix, puisque les territoires changeaient constamment. Je suis venue à l’école ici et je suis même restée en pension. C’est probablement le match le plus proche de la maison que je puisse jouer. Je suis vraiment heureuse de jouer ici, au Centre Vidéotron. »

DES VISAGES FAMILIERS

Desbiens a mis un terme à sa carrière universitaire avec les Badgers du Wisconsin de brillante façon, l’an dernier, en recevant le trophée Patty Kazmaier, remis annuellement à la joueuse par excellence de la NCAA.

Desbiens est accompagnée de ses anciennes coéquipières universitaires Sarah Nurse, Emily Clarke et Blayre Turnbull avec le Canada, tandis que la gardienne américaine Sarah Rigsby se retrouve dans le camp adverse.