Cancer des ovaires: nouvelle victoire pour Johnson & Johnson

LOS ANGELES | Condamné à verser des millions à une femme qui blâmait l’entreprise après avoir développé un cancer des ovaires, le géant américain Johnson & Johnson vient de gagner une bataille, une deuxième cette semaine.

La Cour supérieure de Californie a donné raison vendredi à Johnson & Johnson en annulant le versement de 417 millions $ US de dommages-intérêts et en ordonnant la tenue d’un nouveau procès, le juge estimant que les arguments de la plaignante n’étaient pas assez convaincants.

La plaignante de 63 ans, Eva Echeverria, devait recevoir 347 millions $ US à titre de dommages punitifs et 70 millions $ US en dommages compensatoires.

Elle alléguait que les produits à base de talc de Johnson & Johnson, dont la fameuse poudre pour bébé, ont causé le développement de sa maladie. Un jury lui avait donné raison, en août dernier. Mme Echeverria estime que l’entreprise n’avait pas averti adéquatement les consommateurs des risques posés par ses produits.

Plus tôt cette semaine, une cour d’appel du Missouri avait aussi infirmé la décision qui condamnait le géant pharmaceutique à verser 72 millions $ US à Jacqueline Fox, une femme qui est toutefois décédée à 62 ans des suites d’un cancer des ovaires.

La pharmaceutique de New Brunswick, au New Jersey, avait fait appel de toutes ces condamnations. L’entreprise dément qu’il existe tout lien entre ses produits à base de talc et le développement du cancer des ovaires.

Johnson & Johnson soutient, études à l’appui, que ses produits à base de talc ne sont pas cancérigènes. Notamment, la Food and Drug Administration des États-Unis ne considère pas qu’il existe un lien prouvé entre le cancer et les cosmétiques à base de talc.

Dans un communiqué, la compagnie a dit être satisfaite de la décision de vendredi, selon l’Agence Bloomberg. De son côté, Mark Robinson, l’avocat de la plaignante Eva Echeverria, a promis de faire appel de cette nouvelle décision.