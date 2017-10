«C’est honteux» - Brendan Gallagher

ANAHEIM | Max Pacioretty rageait dans le petit vestiaire de l’équipe adverse au Honda Center. Il lançait son équipement dans son sac en se retenant pour ne pas hurler. À côté de lui, Brendan Gallagher avait une mine déconfite en répondant aux questions des journalistes.

Gallagher cherchait les bons mots pour expliquer comment le CH a présenté deux visages dans ce revers de 6 à 2 contre les Ducks.

« C’est honteux, a dit Gallagher. C’est notre travail de jouer 60 minutes, il n’y a pas d’excuses. Après une bonne deuxième, nous nous sommes effondrés en troisième. Si nous voulons gagner des matchs, nous devrons nous regarder dans le miroir. Nous ne recevrons pas de cadeau. Nous devons travailler plus fort. Nous ne gagnerons pas si nous ne trouvons pas de solutions. »

« C’est frustrant, il y a des hauts et des bas, a continué le numéro 11. Ça devient enrageant puisque nous pouvons voir notre potentiel, mais juste pour de courts moments. »

Carey Price avait aussi de la difficulté à analyser l’effondrement des siens en troisième période après une deuxième période où l’équipe a inscrit un record d’équipe avec 30 tirs en direction de John Gibson.

« Nous n’avions pas la bonne concentration, a mentionné le gardien originaire d’Anahim Lake. Je n’ai pas vraiment la bonne réponse à cette question. Nous avons joué comme l’équipe que nous voulons être en deuxième période. Il y a eu des mots d’encouragements dans le vestiaire après la première. Nous avons poussé fort en deuxième. Les Ducks ont marqué sur un bond chanceux et nous nous sommes dégonflés après ce jeu. »

Karl Alzner, qui a connu un match très pénible, a donné des pistes de solutions pour sortir l’équipe de ce bourbier.

« Nous devrons jouer avec plus de cœur, de détermination et de fierté, a dit l’ancien des Capitals. Quand ça ne va pas bien, il faut travailler encore plus fort. Il faut jouer pour ses coéquipiers et le logo. »

De la frustration

Après sept matchs, Price a maintenant un dossier de 1-5-1 avec une ronflante moyenne de 3,94 et un taux d’efficacité de ,881.

« C’est frustrant, il n’y a pas de doute, a admis Price. Il n’y a pas un seul humain sur la terre qui ne serait pas frustré en ce moment. Mais la plus grande chose, c’est qu’il faut savoir l’oublier et regarder vers l’avant. »

« Je me sens terriblement mal pour Carey, a renchéri Alzner. Et c’était la même chose pour Montoya à Los Angeles. Il y a eu plusieurs redirections. J’ai fait dévier une rondelle dans mon propre but ce soir et j’ai perdu des couvertures. »

60 minutes

À l’instar de ses joueurs, Claude Julien se mordait les lèvres en répondant aux questions.

« Tout ce que je sais, c’est que c’est inacceptable, a affirmé l’entraîneur en chef. Nous devrions jouer comme nous l’avons fait en deuxième. Il faut être bon du début à la fin, c’est assez simple. Nous avons montré que nous pouvons jouer, mais nous ne pouvons le faire pour 60 minutes. »

« Mon niveau de frustration est très élevé, a-t-il continué. Je ne mentirai pas. Mais même si je suis très frustré, je suis la personne qui doit trouver des solutions. Nous devons trouver une façon de nous replacer. Ça fait partie de mon travail. Je ne peux me retirer de l’équation, je fais partie du groupe dans les bons comme les moins bons moments. »