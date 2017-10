C’est la fin

Il y a des gars comme ça, qui sont tout simplement bons et gentils. Certains les appellent des gentlemen. Ça s’appelle aussi Patrice Bernier.

Le capitaine de l’Impact était au milieu d’un véritable marathon d’entrevues en marge du dernier match qu’il disputera en carrière, dimanche après-midi.

Pourtant, il était toujours calme et coopératif quand est venu le temps de notre séance photo et de l’entrevue.

Il est comme ça Patrice, intense et concentré sur le terrain, mais détendu et patient dans la vie de tous les jours.

Boucler la boucle

Évidemment, Patrice Bernier vit sa dernière semaine un peu plus intensément, même s’il affirme qu’elle est comme les autres. Par exemple, le jour de notre rencontre, il a été l’un des derniers joueurs à quitter le terrain.

« C’est une semaine comme les autres, mais je sais que la fin de semaine ne sera pas comme les autres, il n’y a pas de retour en arrière. »

Étrangement, son passé s’immisce dans ses derniers moments comme joueur de soccer professionnel, un peu comme si une boucle devait être bouclée.

« Je ne sais pas si c’est un hasard, mais je recroise des gens que j’ai vus tout au long de mon parcours. Il y en a avec qui c’est prévu, mais il y en a d’autres que non.

Il y a comme un retour en arrière qui se fait naturellement. J’ai vu le monsieur de ma pension à Val-d’Or et des amis d’enfance. »

Longue carrière

Quand il a donné ses premiers coups de pied avec l’Impact en 2000, Bernier n’a jamais pensé qu’il prendrait sa retraite 17 ans plus tard dans le même maillot et surtout dans une ligue différente.

C’est au détour d’une conversation avec un coéquipier, il y a quelques années, qu’il a pris la mesure de ce qu’il était en train de réaliser.

« Quand t’es dedans, tu vois tes amis, tes coéquipiers qui ne jouent plus après quelques années. C’est quand je suis arrivé à 28 ans que j’en ai parlé à un coéquipier danois.

Je lui ai dit que je voulais arrêter à 38. Il m’a dit “t’es fou, la plupart des joueurs arrêtent à 34 ou 35”. J’étais en santé et je me suis dit que c’est moi qui allais arrêter et que je n’allais pas me laisser arrêter par le jeu ou par une blessure. »

Temps durs

Patrice Bernier donne l’image d’un gars droit et intègre. Il n’est pas du genre à causer des remous autour de lui.

On l’a bien vu à certains moments dans les six dernières années où il aurait eu le droit de se lever et d’exprimer son mécontentement. Pourtant, il trouve le moyen d’y voir du positif.

« En 2012, je reviens et je ne joue pas. J’ai 32 ans et le coach qui est venu me voir ne me fait pas jouer, il y a quelque chose qui ne clique pas.

En 2015, c’est encore moins compréhensible parce que j’étais établi dans la ligue. Les coachs et les joueurs me connaissaient. Mais tout s’est bien fini.

S’il n’y avait pas eu ça, ça ne se finirait pas comme ça. L’adversité a créé des moments encore plus touchants qui ont permis de tisser des liens avec les fans. »

Passer à autre chose

La décision d’accrocher ses crampons, Bernier l’a prise après une discussion avec le président de l’Impact, Joey Saputo, qui lui assurait qu’il aurait un poste au sein du club le jour de la retraite venu.

« Je me suis assis avec Joey et on a parlé du fait qu’il y aurait une place pour moi à l’Académie. Je me suis dit qu’on avait un bon groupe et je voulais voir si on pouvait aller jusqu’au bout.

Je me suis demandé, j’ai quoi à gagner de continuer ? J’aime jouer, mais ce n’est pas ça qui me motive. Moi, c’est les défis, je veux jouer pour quelque chose. »

Quand il fait le bilan, Patrice Bernier voit beaucoup de positif.

« J’ai commencé à jouer au Centre Claude-Robillard et il n’y avait pas grand monde. Je me suis retrouvé à jouer des matchs de Ligue Europa et des matchs internationaux et il y a eu des moments comme les séries de 2016.

J’ai fait une carrière, mais ce n’est pas tout le monde qui la voyait. Je voulais jouer à domicile et laisser quelque chose. Les Samuel Piette, Anyhony Jackson-Hamel et Maxime Crépeau vont continuer. »

Dans les prochaines semaines, il va passer du temps avec sa Mélisa de même qu’avec ses trois beaux enfants, Sofia Jade, Mia Victoria et le petit dernier, Thiago Massimo.

Mais même s’il dit être capable d’être paresseux, on le reverra sur un terrain de soccer bien assez vite pour partager sa mine de connaissances. Parce qu’il est comme ça Patrice Bernier.

Faire sa marque ailleurs

Si Patrice Bernier rêvait d’une carrière au soccer, ce n’est que quand il a fait ses premiers pas professionnels qu’il a réellement commencé à y croire.

« Quand je suis arrivé à l’Impact en 2000, mon objectif, c’était l’Europe. Je gagnais ma vie, mais on jouait six mois dans l’année. »

Et l’Europe, il y a goûté. Il a pris la route de la Norvège en 2003 et n’est revenu jouer au pays qu’en janvier 2012.

Pendant neuf ans, il a vécu son rêve européen en jouant en Norvège, en Allemagne et au Danemark.

« Après la première année, j’ai été vendu à une équipe de première division et je me suis dit que mon talent était reconnu, puis Besiktas, d’Istanbul, est venu [jouer contre nous] et je me suis dit que j’avais une chance. »

Adaptation

C’est à 23 ans qu’il met le cap sur la Norvège, où il va vivre une transformation même s’il assure avoir toujours aimé voyager.

« J’ai toujours voyagé. Depuis l’âge de 13 ou 14 ans, je ne restais pas à la maison, mais je revenais. Là, j’ai dû m’habituer à vivre là-bas sans ma femme, qui avait un contrat ici. »

Sa conjointe est finalement allée le rejoindre en 2007 quand il s’est installé en Allemagne pour évoluer avec le FC Kaiserlautern.

Mais se retrouver dans d’autres contrées comporte son lot de défis.

« Il fallait que je m’adapte à une langue. J’ai toujours été curieux des autres cultures et j’ai apprécié. Je voulais être dans un monde de soccer et, là-bas, le soccer c’est comme le hockey ici. »

Le petit Canadien

Autre détail non négligeable, il se retrouvait dans un monde où les Canadiens sont marginaux.

Dans un pays de froid et de neige où on privilégie encore beaucoup le hockey, Bernier était une sorte d’anomalie pour les Européens.

« Quand t’es Canadien au soccer, ce n’est pas comme au hockey. Tu es au bas-fond de ce qu’on considère. On ne remarquait pas d’où je venais, on parlait de ce que je faisais sur le terrain. »

C’est ainsi qu’il s’est fait un nom qui a commencé à voyager ici et ailleurs et qui lui a permis de représenter le Canada sur la scène internationale à plus d’une cinquantaine de reprises.