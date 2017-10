Dans les coulisses du tournage de Blade Runner 2049

Pour entretenir le mystère sur l’intrigue du film le plus longtemps possible, le tournage de Blade Runner 2049 s’est déroulé dans le plus grand des secrets. Engagée à titre d’assistante personnelle du cinéaste Denis Villeneuve, l’ancienne journaliste culturelle Tanya Lapointe a non seulement eu un accès privilégié au plateau de tournage, mais elle a pu aussi consigner tout ce qui concernait la production du film dans un livre rempli d’informations inédites et de photos montrant les coulisses de cette méga production.

Au cours de sa carrière de journaliste culturelle, Tanya Lapointe avait souvent eu l’occasion de visiter des plateaux de tournage, surtout pour des productions québécoises. Mais elle n’avait évidemment jamais eu l’occasion de voir un plateau aussi gigantesque et impressionnant que celui de Blade Runner 2049, la suite du classique de science-fiction de 1982 qui a été tournée avec un budget de près de 200 M$ (185 M$).

Photo Chantal Poirier

Dans l’introduction de son livre The Art and Soul of Blade Runner 2049, qui est disponible pour l’instant seulement en anglais, elle dit d’ailleurs avoir vu des choses « qu’on ne pourrait pas croire ».

« C’était intéressant de traverser le miroir et de voir l’envers du décor », explique en entrevue Tanya Lapointe, qui est en couple avec Denis Villeneuve depuis quelques années.

Un décor hors de l’ordinaire

Le tournage de Blade Runner 2049 a eu lieu sur une période de cinq mois dans de grands studios de Budapest, en Hongrie. À la demande de Denis Villeneuve, tous les décors du film ont été construits en studio. Une pratique qu’on voit de moins en moins pour ce genre de grosses productions holly­woodiennes, qui sont de plus en plus tournées sur fond vert et qui utilisent la magie des effets visuels pour recréer des univers.

« C’était extraordinaire parce que dans le cas de Blade Runner 2049, ce n’était pas juste un décor, c’était tout. Tu rentrais dans un studio et tu pouvais voir sept décors différents. C’était surréaliste. Même Ryan Gosling, qui en a vu d’autres, semblait impressionné. Il dit dans le livre qu’il passait le plus de temps possible sur le plateau parce que ça lui permettait de se plonger dans son personnage et dans cet univers. »

Esprit de famille

Tanya Lapointe partage sa vie avec Denis Villeneuve depuis quelques années. Après avoir pris une année sabbatique de son travail de journaliste à la fin 2015, elle a décidé d’abandonner ce métier pour de bon il y a environ un an. C’est elle-même qui a proposé à Villeneuve de travailler avec lui comme assistante pour le tournage de Blade Runner 2049.

« Je pense avoir eu la piqûre quand je suis allé visiter le plateau de tournage d’Arrival (le film précédent de Villeneuve) à Rimouski », indique-t-elle.

« Je ne travaillais pas sur le plateau, mais le fait de voir l’esprit de famille qu’il y avait entre les membres de l’équipe m’a donné le goût de faire partie de cela. »

Réflexe journalistique

Le projet de faire un livre sur les coulisses du tournage est apparu vers la fin de la production de Blade Runner 2049. Les producteurs du film ont proposé à Tanya Lapointe de l’écrire parce qu’elle avait été présente du début à la fin du tournage et parce qu’elle avait déjà eu le réflexe de tout consigner par écrit.

« Par réflexe journalistique, je notais les choses intéressantes qui se produisaient sur le plateau, dit-elle. Ce que je trouve intéressant, c’est qu’en écrivant, je posais des questions à Denis à propos de l’univers de Blade Runner. Ce qui m’a fasciné, c’est de voir à quel point sa vision était claire dès le départ. Il pouvait m’expliquer, par exemple, la raison pour laquelle Los Angeles est devenu ce qu’on voit dans le film. Je crois que le livre offre beaucoup de réponses que se posent les fans sur la mythologie de Blade Runner. »

► Le livre The Art and Soul of Blade Runner 2049 est en vente sur le site Amazon.