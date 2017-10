Dans l’univers de Verdi, Haydn, Tchaïkovski et Gershwin

Avant d’accepter de poursuivre l’aventure Edgar et ses fantômes avec un deuxième volet, Edgar Fruitier avoue avoir hésité. Âgé de 87 ans, le comédien est conscient que cela demande énormément d’énergie, mais il a encore du plaisir à monter sur les planches.

« Je n’ai pas d’énergie, je suis lamentable et je dois m’asseoir dans un fauteuil. Ça n’a pas de bon sens », a lancé le comédien, avec humour, se qualifiant de vieux schnock.

Sur une note plus sérieuse, le mélomane indique que monter sur scène à son âge est une opération difficile.

« Et c’est la raison pourquoi j’ai hésité avant d’accepter de faire partie de ce deuxième volet. Ça demande énormément d’énergie et c’est pourquoi j’ai demandé d’avoir une autre personne avec moi pour me seconder. Catherine Perrin est très bonne et ça permet de diviser le travail en deux », a-t-il laissé tomber, ajoutant qu’il avait accepté parce qu’il a encore du plaisir à faire ce métier.

À l’affiche à partir du 28 novembre au Grand-Théâtre de Québec, avec six représentations, Edgar 2 et ses fantômes raconte, avec six comédiens, la soprano Myriam Leblanc, le ténor Keven Geddes et 27 musiciens, sous la direction de Jean-Pascal Hamelin, l’histoire de quatre compositeurs marquants.

Un retour sur scène

Après avoir reçu la visite de Bach, Beethoven, Mozart et Satie lors du premier volet, Edgar Fruitier accueille, cette fois, Joseph Haydn (Antoine Durand), Piotr Ilitch Tchaïkovski (Jean-François Blanchard), Giuseppe Verdi (Sébastien Dhavernas) et George Gershwin (Gilbert Lachance).

« Edgar était tellement envahi par les fantômes qu’il n’avait plus de place à vivre dans sa maison et il a décidé d’acheter un magasin de musique en faillite afin de pouvoir tous les loger », a raconté la metteure en scène Michèle Deslauriers.

Catherine Perrin

Edgar a décidé d’inviter l’animatrice Catherine Perrin, avec l’objectif qu’elle prenne sa relève, et il lui présente ses fantômes.

« On apprend des choses sur la vie de ces compositeurs. C’est aussi un spectacle plein d’humour, de tendresse et de moments tendres et touchants. C’est une façon de se réapproprier cette musique, de s’y initier et d’aller, ensuite, fouiller, écouter de la musique et lire les biographies de ces compositeurs », a-t-elle indiqué.

Gilbert Lachance se glissera dans la peau du compositeur américain George Gershwin. Un rôle que le comédien qui a fait des études en piano au conservatoire ne pouvait pas refuser.

Pour préparer son rôle, il a lu des biographies, regardé des films d’époque, des extraits sur YouTube et même joué sa musique.

« La musique et le théâtre sont mes deux passions et c’est vraiment un privilège de faire partie de cette production exceptionnelle, les combiner. Je me pince à tous les jours. C’est un grand honneur de pouvoir retourner sur scène et jouer avec un grand orchestre », a lancé le comédien qu’on a connu dans le rôle de Marc-André dans le téléroman Chambres en Ville et qui remonte sur les planches après une absence de 20 ans.

► Edgar 2 et ses fantômes est présenté du 28 novembre au 2 décembre à la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec.