Du cinéma à la scène

Après avoir créé une adaptation sur glace de la série de films L’ère de glace, Monlove lèvera le voile, en décembre, sur son nouveau spectacle musical destiné aux familles. Cette fois-ci, la firme montréalaise s’est inspirée de l’univers d’Opération noisettes, franchise dont le deuxième volet a pris l’affiche cet été.

Au menu : un spectacle haut en couleur comprenant une douzaine de chansons originales, toutes créées par Monlove. Quant à l’univers d’Opération noisettes, il prendra vie grâce à des projections et des marionnettes hyperréalistes, entièrement conçues à Montréal. Sur scène, 22 personnes veilleront à ce que la magie opère, au sein du public.

« Nous nous sommes un peu choisis mutuellement », a expliqué Ella Louise Allaire, l’un des cerveaux créatifs de la production, lorsque nous lui avons demandé de nous raconter comment Monlove avait obtenu ce mandat.

« Les gens qui possèdent la franchise aimaient beaucoup notre travail (NDLR Monlove a aussi travaillé sur plusieurs productions du Cirque du Soleil) et nous avons eu l’impression que c’était une jeune compagnie (Redrover) avec qui nous allions pouvoir aller plus loin, dans le cadre d’un spectacle live », a-t-elle ajouté.

Talent québécois

Contrairement au spectacle L’âge de glace live !, qui avait été conçu en Europe avant d’être présenté dans une trentaine de pays, entre 2012 et 2016, la mise sur pied d’Opération noisettes & amis s’est entièrement déroulée à Montréal.

Au cours de la dernière année, Ella Louise Allaire estime qu’environ 75 personnes œuvrant dans différents domaines, allant du casting à la mise en scène en passant par la confection des décors et des marionnettes, ont contribué au projet.

« Je pense que Montréal, c’est une des meilleures villes pour ça, a-t-elle affirmé. Le talent québécois est absolument phénoménal. J’ai eu la chance de travailler ailleurs et je peux dire que Montréal est une ville exceptionnelle sur le plan des ressources en création et de tout ce qu’elle peut apporter sur le plan de l’innovation. »

Histoire originale

Durant ce spectacle de 90 minutes, petits­­­ et grands seront invités à suivre les personnages d’Opération noisettes dans de nouvelles aventures. En effet, Solo l’écureuil et ses amis (des animaux que l’on retrouve principalement dans les parcs) devront élucider le mystère de la disparition des chiots de Princesse, suite à l’arrivée d’un cirque au Liberty Park.

« Nous voulions donner davantage dans l’interactivité, entre autres dans nos projections, avec ce spectacle, a expliqué Ella Louise Allaire. Comme c’est un film d’animation, nous pouvons intégrer des images du film dans l’expérience live. Nous voulions que nos personnages puissent, en quelque sorte, entrer dans l’image et en ressortir. Ça faisait partie de nos objectifs. »

Fait à noter : les spectateurs pourront entendre de véritables chanteurs, durant le spectacle. Pour ses créateurs, il n’était pas question de miser sur des bandes sonores. D’ailleurs, les noms des chanteurs-narrateurs qui prendront part à la production devraient être dévoilés­­­ au cours des prochains jours.

« C’est plus proche du format d’un musical de Broadway. Ça se passe dans un théâtre, alors que L’âge de glace live ! était présenté dans les arénas (...) Cette formule, ça va permettre au public d’être encore plus proche des personnages. »

Tournée mondiale

Photo courtoisie

Après la première mondiale de Montréal, Monlove et Redrover comptent bien faire voyager leur spectacle aux États-Unis, mais aussi en Europe et en Asie.

« Nous espérons que l’aventure dure le plus longtemps possible. On ne sait jamais­­­ où ça va nous mener. Si on regarde un spectacle comme The Lion King (Le roi lion), qui est lui aussi inspiré d’un film, on peut dire aujourd’hui que son rayonnement sur scène est plus grand que celui qu’il a eu au cinéma. On ne peut jamais connaître la durée de vie d’un projet, mais je peux dire que nous avons mis tout l’amour et les efforts pour faire le plus beau spectacle possible. »

Le spectacle Opération noisettes & amis sera présenté à l’Olympia de Montréal du 26 au 31 décembre, en français et en anglais.

► Plus d’informations à l’adresse olympiademontreal.com.

