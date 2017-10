D’une génération à l’autre

Le petit-fils du célèbre dramaturge et cinéaste français Marcel Pagnol sera au Québec pour présenter sa pièce, Jules et Marcel, qui fait l’objet d’une tournée en France depuis 2009. La présentation théâtrale sera clôturée par une portion cinématographique nouvellement restaurée par Nicolas Pagnol.

Marcel Pagnol est l’auteur des célèbres pièces françaises créées entre 1929 et 1931 Marius puis Fanny, qui ont fait l’objet de plusieurs adaptations ­cinématographiques au fil des ans.

Trilogie marseillaise

Ces deux pièces bien distinctes ont ensuite été transformées en trilogie marseillaise, où s’est ajouté César, un dernier volet conçu spécialement pour le cinéma. On monte habituellement un condensé des trois pièces, pour en faire une seule, Marius et Fanny qui a d’ailleurs été présentée en 2013 au Théâtre du Rideau Vert. Cette pièce, qui a connu un important succès dans le monde, s’est aussi transformée en comédie musicale à Broadway.

Le petit-fils de Marcel, Nicolas Pagnol, qui a suivi la carrière de son grand-père décédé en 1974 a accepté de présenter au Québec la pièce Jules et Marcel, qu’il met en scène avec les deux comédiens français, Frédéric Achard et Christian Guérin.

Au Québec on a créé une version toute spéciale, où s’ajoute Raymond Cloutier. « Je vais agir en tant que narrateur », précise le comédien et directeur artistique au Théâtre Outremont.

Jules et Marcel

La pièce épistolaire Jules et Marcel, a été créée autour de la correspondance authentique entre Marcel Pagnol et son ami Raimu, que le petit-fils a retrouvée chez sa grand-mère. Des lettres inconnues du public. Par le truchement de ces lettres qui seront livrées aux spectateurs, on découvrira leur passion commune pour le théâtre et le cinéma. Mais c’est principalement l’amitié sincère qui liait les deux hommes qui devrait ressortir. « On retrouve beaucoup d’humour dans ces échanges qui sont souvent enflammés », ajoute Raymond Cloutier qui situera la correspondance dans son contexte entre le dramaturge et le comédien qui a interprété César dans Marius. « La projection du film Marius suivra la présentation de la pièce. »

Du théâtre au cinéma

Pour ceux qui voudront se ­régaler davantage avec ­l’univers de ­Marcel Pagnol, le ­dimanche suivant la ­présentation de la pièce, on pourra également assister au visionnement des versions ­nouvellement restaurées des ­célèbres films de Pagnol, en grande première canadienne, dont Marius, Fanny et César. « C’est une trilogie qu’il faut absolument voir », souligne Raymond Cloutier.

Les films Lettres de mon ­moulin, La Femme du boulanger et Topaze ­seront également présentés au Théâtre Outremont deux semaines après la présentation de la pièce.

Le soir de la première à ­Outremont, les ­spectateurs pourront échanger avec les ­comédiens français et le metteur en scène Nicolas Pagnol.

Dans l’univers de Marcel Pagnol