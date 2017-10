Elle trouve les ados trop gâtés

SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU | Une ado de 15 ans qui doit faire tous les soupers de sa famille en plus de plusieurs tâches ménagères, et qui travaille pour payer ses études, trouve souvent sa génération trop gâtée, elle dont le demi-frère lourdement handicapé ne pourra possiblement jamais marcher ni parler.

Maxym Gaudreau avait 12 ans lorsque son frère Louis est né en 2014.

Celui-ci souffre d’un lourd retard de développement moteur, d’épilepsie, a des difficultés respiratoires, des troubles de déglutition et de digestion.

Il ne peut ni s’asseoir ni se lever. Il ne peut même pas ramper par terre. Il demande des soins constants plusieurs heures par jour.

«Il y a quelques semaines, j’ai pris le nouveau bébé de mon ancienne éducatrice. J’ai dû le redonner à ma mère parce que je ne faisais que pleurer. Je suis même sortie de la pièce tellement je pleurais. Je trouve ça parfois très injuste et je me demande encore pourquoi c’est arrivé à nous (avoir un enfant handicapé)», a dit l’adolescente de 15 ans.

Tâches

Après la naissance de Louis, la vie de l’adolescente de Saint-Blaise-sur-Richelieu a changé complètement puisqu’elle doit maintenant s’occuper de faire tous les soupers de la famille et autres tâches ménagères pour permettre à ses parents de s’occuper de son frère.

Maxym Gaudreau affirme que l’arrivée de son demi-frère lui a fait réaliser que parfois les besoins des autres sont plus urgents et surtout plus essentiels que tes demandes personnelles. «Quand tu es enfant, tu penses juste à ton nombril. La naissance de Louis m’a amenée à penser aux autres plus qu’à moi», a-t-elle ajouté.

D’ailleurs, le père des deux enfants, Éric Gaudreau, et la belle-mère de Maxym, Virginie L’Écuyer, sont d’avis que depuis la naissance de Louis, l’aînée de la famille a tendance à s’oublier. Elle préférerait de loin dire qu’elle se porte très bien, même si elle vit une émotion plus triste.

«Maxym garde tout en dedans, elle n’en parle jamais, elle ne nommera jamais son besoin. Les grandes sœurs ou les grands frères de personnes handicapées vivent souvent dans l’ombre en raison des grands besoins des personnes handicapées», a confirmé Éric Gaudreau.

Après la naissance de Louis, Maxym Gaudreau a pris de la maturité très vite. Lorsque ses amies lui confient qu’elles sont frustrées parce que leurs parents refusent de leur acheter un sac qui coûte 200 $, l’adolescente doit se parler pour ne pas dire tout haut ce qu’elle pense.

«Moi, avec ces 200 $, je pourrais m’acheter des choses essentielles ou je pourrais placer cette somme pour mes études, car je sais que mes parents ne pourront pas me les payer», a raconté Maxym Gaudreau.

Sa situation particulière de grande sœur qui vit avec un demi-frère lourdement handicapé l’a amenée à porter un regard sévère sur sa génération qu’elle trouve très égocentrique.

«J’en parle un peu avec les autres, mais je ne veux pas toujours être la fille qui dit souvent vivre de pires situations que les autres», a dit l’adolescente.

Chance

Quand elle se compare à son demi-frère, l’adolescente de 15 ans se sent parfois trop gâtée par la vie. Elle qui réussit bien à l’école et qui est très impliquée dans différents comités de sa polyvalente souhaiterait que son jeune frère puisse lui aussi s’épanouir.

«Lorsque mes parents ne seront plus capables de s’en occuper, qui le fera ? Si moi je suis à l’autre bout de la Terre, il sera seul. Je suis toujours très inquiète pour mon petit frère», a dit l’adolescente en versant des larmes.

Lorsque sa belle-mère était enceinte de Louis, elle rêvait de s’en occuper et de l’emmener au parc ou de lui faire faire ses devoirs. Or, elle ne pourra jamais faire ce type d’activité avec son petit frère.

À propos de la maladie

En septembre 2014, soit six mois après la naissance de Louis, ses parents ont appris qu’il souffrait d’une maladie génétique rare, une maladie orpheline toujours inconnue à ce jour. Parmi ses symptômes : lourd retard de développement moteur, épilepsie réfractaire à la médication, atteinte visuelle, difficultés respiratoires, troubles de déglutition et de digestion. Les parents ne savent toujours pas si Louis pourra un jour marcher, s’alimenter seul et s’il souffre d’une déficience intellectuelle.

1 heure pour prendre des médicaments

Chaque jour, les parents de Louis doivent le nourrir à la cuillère pendant 30 à 60 minutes et lui administrer ses médicaments six fois par jour.

Avant les repas, la prise de médicaments prend entre 45 à 60 minutes. Ils doivent préparer et peser chaque aliment, car Louis suit une diète cétogène (diète proposée pour diminuer l’épilepsie réfractaire à la médication), cette diète est composée de 88 % de gras.

Louis ne parle pas, ne marche pas, ne se tient pas la tête, est incapable de se tenir assis et ne peut saisir et tenir des objets. Les parents le prennent dans leurs bras continuellement, causant ainsi d’énormes douleurs au dos de la maman.

La communauté rénove leur maison gratuitement

Photo Marie Faubert

SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU| Dans les dernières semaines, toute la communauté s’est mobilisée pour faire des travaux de plus de 150 000 $ à la maison de la famille de Louis Gaudreau afin de la rendre fonctionnelle pour l’enfant handicapé.

À force de le transporter dans leur bras d’un étage à l’autre, les parents de Louis, Virginie L’Écuyer et Éric Gaudreau, ont développé un mal de dos. Plus il grandit, plus donner un bain à Louis devient ardu. Adapter le domicile familial était essentiel.

Plusieurs travailleurs, propriétaires d’entreprises et amis ont donné de leur temps et des matériaux.

Juste l’ascenseur de la résidence nécessitera des travaux de 85 000 $ puisqu’il faudra agrandir la maison et faire de nouvelles fondations.

Il y a quelques mois, des experts du Programme d’adaptation du domicile (PAD) ont évalué les besoins de Louis. Le programme donne 16 000 $ pour les travaux réalisés alors que la valeur des travaux est estimée à plus de 150 000 $, une somme astronomique pour les parents qui ont dû réduire leurs heures de travail pour s’occuper de Louis.

Depuis trois ans, les parents organisent des activités de financement et ont réussi à amasser 80 000 $ dans la communauté, mais ont dû payer une voiture adaptée à 25 000 $. Le reste a servi à aider pour les travaux. Jusqu’à présent, les entrepreneurs ont donné pour 53 000 $, mais il manquerait toujours près de 30 000 $.

Aide

Une designer d’intérieur, Gail Blanchet, a eu cet élan de solidarité. Elle a contacté de nombreux professionnels de la construction qui ont tous accepté d’aider le couple.

«Le don financier est une immense partie, mais le mouvement de solidarité, ça nous soutient, nous permet d’avancer. Toutes ces personnes qui nous aident, c’est une façon de nous dire qu’ils croient en Louis et en nous. C’est gros, c’est beau», a lancé la mère de Louis, Virginie L’Écuyer.

D’ailleurs, les travailleurs viennent donner de leur temps après leur journée de travail, le samedi ou le dimanche. Certains viennent d’aussi loin que Mascouche, Terrebonne et Québec.

Ce qu’elle a dit

«Je me suis sentie de trop plus d’une fois. Même que, parfois, je m’isole, même si ce n’est pas ce que mes parents souhaitent. Je ne veux pas être un poids supplémentaire, ils en ont bien assez.»

«Les adolescents sont vraiment très paresseux. Par contre, je trouve que notre génération est beaucoup plus ouverte d’esprit sur les différences culturelles et les différences des gens.»

«Je vais devoir travailler plus fort que mes amies pour mes études. Lorsque j’aurai 18 ans, Louis en aura 5. On ne sait même pas comment se portera Louis. Est-ce que mes parents pourront m’aider financièrement ? Non.»

«Mes parents ont besoin de temps pour Louis, mais moi j’aimerais bien avoir du temps avec eux. Je sais qu’ils sont fatigués, je le vois, qu’ils sont épuisés. Parfois, je me dis que je ne peux pas être fatiguée, car eux le sont plus que moi, que je n’ai pas le droit. Je dois les aider.»

«Mon plus grand rêve est d’habiter à New York et d’être styliste là-bas.»

– Maxym Gaudreau, 15 ans