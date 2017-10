Embrasser la fin du monde

J’ai vécu plusieurs fins du monde en 2017. Personnelle, familiale, financière et cette semaine entre autres, professionnelles.

C’est épuisant, la fin du monde. On y pense, on l’anticipe, on met tous ses efforts à l’empêcher, souvent sans aucune chance de succès.

À 13h40, jeudi dernier, j’étais dans le bureau d’un de mes deux patrons avec les membres de l’équipe de notre émission de radio. Nous tentions de trouver le meilleur chemin à prendre. Devions-nous être en ondes?

Personne n’était certain du bon choix, ni même de l’existence d’un bon choix. Nous étions encore à tenter de gérer la fin du monde, à 20 minutes de son arrivée.

Dans un moment d’inconscience totale, j’ai décidé d’embrasser cette nouvelle fin du monde. Peut-être que la pratique des derniers mois a aidé, je ne sais pas. J’ai décidé d’aller en ondes sans savoir ce que je dirais. La présence d’une professionnelle impeccable dans la chaise du capitaine m’a certainement influencé.

Il s’est passé quelque chose d’extraordinaire. 99,8% des messages reçus furent pour nous appuyer. Je n’ai jamais, dans ma vie, reçu de nouvelles d’autant de gens. Des ex, de la famille, des amis de longue date, des auditeurs de longue date, des collègues et j’en passe. Dans le chaos total de cette journée, des moments de grâce humains. Ça continue encore trois jours plus tard.

Tout ça pour vous dire ceci : quand on accepte la fin du monde, ça nous permet de mettre nos énergies à la bonne place. De se préoccuper des vraies victimes. De prévoir la reconstruction. De commencer à guérir.

Oui, il est fort possible que si vous parlez, si vous dénoncez, si vous avouez, vous allez créer des remous et peut-être même précipiter votre apocalypse. Temporairement. Parfois, souvent en fait, la fin du monde fait table rase pour la prochaine étape de notre évolution. Et vous serez surpris du positif qui en sortira, promis.

Embrassez la fin du monde. Avec son consentement, bien sûr.