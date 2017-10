FedEx ouvrira un centre de distribution à Saint-Augustin

La compagnie FedEx s’amène à Saint-Augustin-de-Desmaures. Le géant américain de l’expédition de colis ouvrira un centre de distribution sur un énorme terrain de 1 million de pieds carrés.

Le maire sortant Sylvain Juneau a confirmé au Journal l’arrivée imminente de ce joueur d’envergure. Le chantier doit être lancé sous peu. Le conseil municipal a accepté une promesse d’achat de 4,1 M$ lors de la séance du 19 septembre dernier pour le dernier terrain disponible du côté sud du parc François-Leclerc.

La transaction, qui doit être officialisée dans les prochains jours, n’implique pas directement le géant américain qui louera la future bâtisse à un tiers. C’est l’entreprise Immeuble Saint-Augustin-de-Desmaures, ULC – constituée en Colombie-Britannique et dont l’adresse du premier actionnaire est au Wisconsin – qui deviendra propriétaire du terrain voisin du centre de distribution de Canac sur la rue de Rotterdam.

« Ils veulent commencer à creuser avant la neige, ça urge. Il y a un petit bout de milieu humide qu’on a dû compenser. Le ministère de l’Environnement était dans le dossier, mais là, c’est réglé. On a approuvé les plans de construction et ce sera bel et bien des bannières de FedEx partout », se réjouit M. Juneau, fier de cette « transaction importante ».

Impossible, pour l’instant, de connaître les besoins de FedEx en matière de main d’œuvre ni même de connaître la date d’ouverture. Dans un courriel laconique, une porte-parole de FedEx, Meredith Miller, indique que l’entreprise ne discute jamais de ses projets sur la place publique tant que tous les aspects « n’ont pas été finalisés ».