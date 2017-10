Félix potvin et l’influence de Pat Burns

Le défi pour un entraîneur dans notre ligue est de trouver le moyen de gagner, tout en employant régulièrement tous les joueurs. Rien ne me fait plus plaisir que d’entendre les dirigeants d’une équipe de la LHJMQ me mentionner qu’on a bien préparé nos gars en vue du calibre junior majeur. »

« Ce boulot me tient passablement occupé avec les entraînements durant la semaine et les matchs le week-end, raconte Potvin. Heureusement que je suis bien entouré. J’ai deux bons adjoints en Olivier Picard et Alex Carrier et je peux compter sur l’appui d’un bon président en Renaud Légaré. »

Tu étais reconnu pour ton calme devant le filet. Comment te décris-tu comme entraîneur ?

« J’ai toujours été un gars calme. Je suis un entraîneur exigeant, mais juste. Bien sûr, je n’aime pas perdre des matchs, mais je comprends aussi qu’on ne peut pas se montrer trop sévère avec les jeunes. Les temps ont changé. On ne peut pas crier derrière le banc, comme les entraîneurs le faisaient à l’époque. Il faut que les jeunes aient du plaisir à jouer au hockey. J’insiste beaucoup sur la notion de respect mutuel. »

Quels entraîneurs t’ont le plus influencé durant ta carrière ?

« Le regretté Pat Burns est celui qui a eu le plus gros impact sur ma carrière. Il m’a beaucoup aidé à m’affirmer dès mes débuts à Toronto, n’hésitant pas à me faire confiance. On se connaissait déjà un peu puisqu’on habitait tous les deux sur les rives du lac Memphrémagog durant l’été. Pat était un entraîneur dur, mais honnête. Avec lui, tu savais toujours à quoi t’attendre. J’ai bien aimé aussi jouer sous les ordres de Joe Canale, à ma dernière saison à Chicoutimi. L’équipe avait eu beaucoup de succès. »

Tu es père de trois enfants et tu diriges un groupe de joueurs dans la phase de l’adolescence. T’arrive-t-il parfois de leur fournir des conseils du genre « père de famille » ?

« Si un joueur ressent le besoin de parler parce que les choses ne se passent pas bien sur le plan personnel, il faut être à l’écoute et lui venir en aide dans la mesure du possible. Les entraîneurs peuvent devenir des confidents à l’occasion. »

Tu as dirigé ton fils Xavier à Magog avant qu’il fasse le saut dans la LHJMQ. Était-ce difficile pour lui d’éviter les comparaisons avec son père, étant donné qu’il occupe lui aussi la position de gardien de but ? Photo d'archives

« Les comparaisons sont inévitables, mais Xavier a su bien gérer ce genre de pression. Il a connu de bons moments avec les Saguenéens, mais il n’y avait plus de place pour lui comme joueur de 20 ans cette saison et il a choisi de poursuivre sa carrière dans la Ligue junior A de l’Alberta, à White Court, tout en suivant des cours à l’université. Il aimerait jouer un jour pour une équipe universitaire. »

Quels sont les plus beaux souvenirs de ta carrière dans la LNH ?

« Sans aucun doute mes premières saisons avec les Maple Leafs. J’ai été finaliste au trophée Calder à mes débuts, mais je n’avais aucune chance de gagner, car c’est l’année au cours de laquelle Teemu Selanne a marqué 76 buts avec le Jets de Winnipeg. J’ai eu la chance d’amorcer ma carrière de façon exceptionnelle à Toronto. Rick Wamsley et Grant Fuhr se sont blessés et ça m’a ouvert la porte pour occuper le poste de gardien numéro 1. J’ai beaucoup apprécié le fait de côtoyer un gardien expérimenté comme Fuhr. Il était si calme. Il respirait la confiance. Il a partagé avec moi sa vision des choses et ça m’a toujours bien servi. »

Ressens-tu encore un pincement au cœur lorsque tu penses aux séries éliminatoires de 1993 ?

« Et comment ! Il ne nous manquait qu’une seule victoire pour nous retrouver en finale contre le Canadien. Malheureusement, lors du septième match disputé à Toronto, les Kings nous ont battus 5 à 4 grâce à un tour du chapeau de Wayne Gretzky. J’aurais tellement aimé participer à la finale pour la coupe Stanley, surtout contre le Canadien. Ç’aurait été magique. Les Maple Leafs ont aussi encaissé une défaite en finale d’association l’année suivante, contre les Canucks. Ce fut dur à digérer. »

Quels coéquipiers as-tu le plus appréciés ?

« Doug Gilmour, qui avait connu une saison du tonnerre avec une récolte de 127 points en 1992-1993, était un formidable meneur sur la patinoire, fournissant toujours un effort maximal. Wendel Clark était lui aussi un très bon meneur. »

Quels attaquants t’ont causé le plus d’ennuis ?

« Wayne Gretzky, Mario Lemieux et Jaromir Jagr m’ont déjoué à plusieurs reprises, mais je dirais que ma bête noire était Brendan Shanahan. Il avait le don de me faire mal paraître. Par contre, j’avais du succès aux dépens d’un franc-tireur étoile comme Brett Hull. »

Comment trouves-tu les gardiens de la LNH, aujourd’hui ?

« Ils sont énormes. Ils prennent tellement de place devant leur filet. Je crois qu’ils sont un peu moins agressifs que nous l’étions à l’époque, se fiant davantage à leur technique. Ils gardent tous le filet de la même façon. Il se marque moins de buts de nos jours. À mon époque, un gardien qui terminait la saison avec un taux d’efficacité de ,900 figurait parmi les meilleurs de la ligue. »

Quelle est ton opinion au sujet de Carey Price ?

« Il demeure à mes yeux le meilleur gardien de la LNH. Les amateurs ont la critique facile à son endroit, mais Price doit composer avec une pression énorme à Montréal. Il n’a pas la meilleure brigade défensive devant lui. »

Peux-tu nous parler de ta dernière saison avec les Bruins ?

« Après avoir connu du succès avec les Kings, je me suis retrouvé à Boston dans un rôle de second à Andrew Raycroft et je n’ai pas eu l’occasion de jouer durant la série éliminatoire contre le Canadien, que les Bruins ont perdue en sept matchs. Ça m’a laissé un goût amer dans la bouche. Puis, la saison 2004-2005 a été annulée à cause d’un lockout, et l’heure de la retraite avait sonné pour moi. »

