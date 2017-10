Hudon s’impatiente

ANAHEIM | Charles Hudon n’a pas encore marqué son premier but dans la LNH. Après huit matchs cette saison, Hudon occupe le deuxième rang chez le CH avec 28 tirs, mais il y a encore un zéro dans sa colonne des buts.

« C’est certain que ça me trotte en tête, a dit Hudon avant le match contre les Ducks d’Anaheim, vendredi au Honda Center. Je suis une personne qui se met beaucoup de pression. Je cherche toujours à être un des meilleurs. Je trouve ça frustrant. Je sais que je peux marquer des buts. Je l’ai prouvé dans la Ligue américaine et lors des matchs préparatoires dans la LNH. »

À ses deux dernières saisons avec les IceCaps de St. John’s, dans la Ligue américaine, Hudon a touché la cible 27 et 28 fois. Il a toujours eu un bon instinct de marqueur. Mais ça ne débloque pas encore pour lui dans la LNH.

« Mon père m’a rappelé qu’à ma première saison dans la LHJMQ avec les Saguenéens de Chicoutimi, j’avais eu besoin de neuf ou 10 matchs pour marquer, a précisé l’ailier de 23 ans. Pour l’instant, je me concentre plus à faire des choses simples. Je veux décocher des tirs, distribuer des mises en échec et bien me placer. L’offensive finira par venir. »

Des chances

À San Jose, lors du premier match en Californie, le numéro 56 a obtenu une échappée après un relais précis de Victor Mete, mais il n’a pu déjouer Martin Jones. Des chances, Hudon en a obtenu plusieurs. Claude Julien le sait également puisqu’il continue de lui faire confiance en le gardant au sein de la formation depuis le début de l’année.

« Je ne peux pas dire que j’ai une bonne chance de marquer à tous les matchs, mais j’obtiens de bons tirs, a précisé Hudon. Si je ne produisais absolument rien, je serais plus nerveux. »

Dans la débandade de 6 à 2 contre les Ducks, le choix de 5e tour du Tricolore a vu son temps de jeu chuter à 9 min 47 s. C’était la première fois cette année qu’il passait sous la barre des 13 minutes.

Depuis le début de la saison, Hudon a récolté une seule passe en huit matchs. En carrière avec le Canadien, il a amassé cinq aides en 14 rencontres.