Justin Bieber camoufle ses anciens tatoos... avec un plus gros!

Le très populaire Justin Bieber a fait deux publications sur son compte Instagram, samedi, pour montrer à ses fans et à la terre entière qu’il avait un nouveau tatoo.

En quelques heures seulement, plusieurs millions de personnes lui ont attribué la glorieuse mention «J’aime» et l’ont demandé en mariage.

Bieber avait déjà quelques tatoos sur son ventre et sa poitrine... mais maintenant ils ne font qu’un! Le lion, l’ours et l’aigle sont maintenant réunis avec des gargouilles et des squelettes.