Pour la deuxième année, Sébastien Diaz anime le Premier Gala de l’ADISQ. L’animateur et mélomane voit cette soirée comme une façon de célébrer l’émergence. «Il y a un petit côté décontracté. C’est un peu comme les Golden Globes par rapport aux Oscars», dit-il.

L’an dernier, Sébastien Diaz a bien pris conscience de l’importance du Premier Gala de l’ADISQ. « Ce que j’aime, c’est qu’il y a toujours un artiste qui ressort du lot, cette soirée-là, dit-il. C’est souvent l’endroit où l’on voit la ­nouvelle ­recrue hot qui se retrouvera au gala du dimanche soir deux ou trois ans plus tard. »

«Champ gauche»

Le meilleur exemple cette année est l’éclosion de Klô Pelgag. Il n’y a pas si longtemps, la jeune auteure-compositrice-interprète était une nouvelle venue originale dans le paysage musical. Et cette année, elle se retrouve en nomination dans cinq catégories, dont celle, prestigieuse, d’­Interprète féminine de l’année.

«Je remarque qu’il y a de moins en moins de scène mainstream ­(commerciale) au Québec, dit ­l’animateur. Une artiste comme Klô Pelgag qui reçoit autant de nominations, on n’aurait pas vu ça il y a quelques années. Tout ce qui est considéré comme “champ gauche” ou émergent a réussi à prendre sa place. C’est la revanche de ­l’émergence. Des artistes comme Émile Bilodeau, Beyries et Gabrielle Shonk ont connu une super belle année. Les gens ont diversifié leurs intérêts. C’est une belle année de nouveaux visages.»

Faire partie de la gang

À sa première animation de gala, l’an dernier, Sébastien Diaz s’est rapidement senti à l’aise. «Je n’avais jamais animé un show en direct au ­Métropolis et c’était bien gros pour moi. Mais finalement, j’ai eu bien du fun. Les musiciens, ce sont tous des gens que je rencontre pour le travail. Je me sentais un peu en famille, comme si je faisais partie de la gang. Ça m’a vraiment donné confiance. Cette année, c’est encore moi qui écris mes textes. Mais je suis aussi allé chercher un scripteur. C’est un peu plus assumé et il y a plus d’humour.»

Guerre sympathique

Sébastien Diaz a aussi amorcé une petite « guerre sympathique » avec l’animateur du gala de l’ADISQ dominical, Louis-José Houde. «Il m’a un peu niaisé à la conférence de presse cette année et j’ai décidé de répliquer. On est en train de se partir une petite guerre d’animateurs. Mais c’est juste pour rire, car on s’entend super bien.»

Sébastien Diaz animera le Premier Gala de l’ADISQ jeudi au MTelus. Le gala sera diffusé en direct à Télé-Québec et comprendra les prestations de Vincent Vallières, Bobby Bazini, Peter Peter, Saratoga, Chocolat, Laurence Nerbonne et RYMZ.