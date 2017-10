Labeaume et Gosselin s’opposent

Samedi, en marge du match du Rouge et Or, les deux candidats à la mairie ont été questionnés sur la sortie du maire de Montréal, selon qui la loi ne sera pas appliquée dans sa ville.

Il donne l’exemple d’une personne qui aurait le visage masqué par un foulard et qui voudrait prendre l’autobus. « On va faire quoi, l’hiver, à -40 ? »

Régis Labeaume croit pour sa part que les services doivent être reçus à visage découvert. « On va le faire. On va se soumettre. C’est une question d’organisation. On va regarder ça avec tout le monde. »

Le maire sortant soutient que l’application soulève par contre beaucoup de questions. « On sait fort bien que ça va être compliqué dans l’application. Ça fait penser au cannabis. Les gouvernements font des lois et c’est toujours nous autres qui ramassons les problèmes. Je me demande comment on va refuser quelqu’un qui porte la burqa dans l’autobus. Un chauffeur d’autobus, ce n’est pas un policier. C’est sûr que ça va être extrêmement compliqué. »