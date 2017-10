Le Canadien s’écroule à nouveau

Une fois de plus, les joueurs du Canadien de Montréal n’ont pas été en mesure de jouer pendant 60 minutes pour finalement subir un septième revers consécutif, cette fois par la marque de 6-2, vendredi soir, face aux Ducks, à Anaheim.

Malgré l’absence de plusieurs joueurs d’impact au sein de l’alignement des Ducks, le Canadien a été complètement dominé par ses adversaires en début de rencontre.

Dennis Rasmussen, Derek Grant et Antoine Vermette ont tous déjoué Carey Price, lors des 20 premières minutes de jeu.

Il s’agit d’un premier but dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pour Grant. Il lui aura fallu 93 matchs pour trouver le fond du filet.

Une équipe différente

Il aurait été facile de croire que les joueurs du CH allaient revenir sur la patinoire sans énergie en deuxième période, mais c’est totalement l’opposé qui s’est finalement déroulé.

Constamment dans la zone adverse, les visiteurs ont réduit l’écart à 3-2.

Karl Alzner a décoché un tir qui a raté le filet, mais Paul Byron a vu la rondelle rapidement aboutir sur son bâton pour inscrire le premier but des siens.

Lors d’un avantage numérique, Brendan Gallagher a frappé la rondelle au vol, à la suite d’un tir de la recrue Victor Mete. Le disque s’est finalement retrouvé derrière le gardien John Gibson.

Malgré qu’il ait accordé deux buts, Gibson a été tout simplement brillant devant la cage des Ducks.

Il a fait face à 30 tirs lors du deuxième engagement. Il s’agit d’un record pour le plus de lancers dirigés vers le filet en 20 minutes par le CH. L’ancienne marque était de 27. Il s’agit également d’un record du côté des Ducks pour le plus de tirs accordés en une période.

Gibson a finalement repoussé 49 des 51 rondelles dirigées vers lui.

Le scénario se répète

Lors du dernier match face aux Kings de Los Angeles, le Canadien s’était écroulé en troisième période en accordant quatre buts.

Le scénario s’est répété une fois de plus.

Alors que le match était encore à la portée de la formation montréalaise, Brandon Montour, Grant et Chris Wagner ont tous fait bouger les cordages, au dernier tiers.

Des changements de trio

Pour la première fois depuis le début de la saison, Claude Julien a décidé de séparer Max Pacioretty et Jonathan Drouin. Le capitaine s’est retrouvé aux côtés de Phillip Danault et Andrew Shaw, tandis que le Québécois a complété un trio avec Alex Galchenyuk et Artturi Lehkonen.

Ales Hemsky a quitté la rencontre en première période, après avoir accepté une solide mise en échec de Corey Perry et Josh Manson.

Carey Price a accordé six buts sur 45 tirs.

Le Canadien profitera de trois journées de congé, avant d’accueillir les Panthers de la Floride, mardi soir, au Centre Bell.