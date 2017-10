Les Astros de Houston atteignent la Série mondiale

Les Astros de Houston ont vaincu les Yankees de New York par la marque de 4-0, samedi soir, au Minute Maid Park pour remporter la série de championnat de la Ligue américaine. Les Astros vont donc rejoindre les champions de la Ligue nationale, les Dodgers de Los Angeles, en finale de la Série mondiale.

Brian McCann en a rajouté avec un double, alors qu’il y avait deux retraits d’inscrits au tableau indicateur qui a permis à Carlos Correa et Yuli Gurriel de croiser la plaque.

En cinquième manche, Greg Bird a cogné un double et a atteint le troisième coussin grâce à un mauvais lancer. Todd Frazier a frappé la balle vers le joueur de troisième but Alex Bregman et Bird a tenté de parcourir la distance qui le séparait du marbre. Bregman a décoché un relais très précis qui n’a laissé aucune chance au coureur.