Les Élans écartés des séries

Les Élans de Garneau rateront les séries éliminatoires pour une troisième fois en quatre saisons.

Obligés de remporter leurs deux dernières parties pour espérer se glisser dans les séries, les Élans se sont inclinés par la marque de 27-16 face aux Spartiates du Vieux Montréal, samedi, dans la métropole.

Les Élans se retrouvent avec une fiche d’un gain et sept revers alors que les Spartiates confirment leur place dans la danse d’après-saison en portant leur dossier à quatre victoires et autant de défaites.

« On n’espère jamais se retrouver dans une telle situation, a résumé l’entraîneur-chef Claude Juneau. C’est toujours décevant de rater les séries. Il est trop tôt pour tracer un post mortem. Il nous reste un match à disputer et on veut terminer la saison sur une bonne note. Je suis convaincu que les gars vont se battre jusqu’à la fin et qu’ils ne baisseront pas les bras. »

En avance 7-5 au début du deuxième quart, les Élans ont vu les Spartiates inscrire 22 points sans réplique pour se sauver avec la victoire. « On a connu un bon départ, mais deux interceptions, quelques punitions d’indiscipline et deux placements ratés nous ont fait mal, a expliqué Juneau. La défensive nous a permis de revenir dans le match et les gars n’ont jamais abandonné, mais nous avons laissé trop de points sur le terrain. »

Le CNDF l’emporte

À Laval, le campus Notre-Dame-de-Foy (5-3) a défait les Nomades de Montmorency (1-7) au pointage de 48-27. « Nous avons réussi des jeux explosifs pour une rare fois cette saison et on a rapidement pris les devants 21-0, a raconté l’entraîneur-chef Marc-André Dion. On est sortis en force et le match est devenu rapidement inaccessible. La deuxième demie a été jouée en temps continu. »

Avec cinq réceptions et deux touchés pour 82 verges, Vincent Forbes-Mombleau est devenu le receveur le plus prolifique dans l’histoire du circuit collégial Division 1. L’ailier espacé a maintenant 2204 verges au compteur. Il a devancé Marc-Antoine Pivin, qui a récolté 2199 verges de 2013 à 2015 dans l’uniforme des Cougars du Collège Champlain.

À son premier départ dans les rangs collégiaux, la recrue Raphaël Latulippe a complété 16 de ses 25 passes, pour 270 verges, et a lancé quatre passes de touché. « Raphaël a fait ce qu’on pensait. Nous n’étions pas moins bons parce qu’Alexandre Naud était blessé. »