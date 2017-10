Oui je le veux...

Le 32e Salon de la Mariée de Québec se tient aujourd’hui et demain, de 10h à 16h30, à Expo Cité, Avec plus de 150 exposants sur place, c’est toute l’industrie qui sera réunie sous un même toit pour faciliter la tâche aux futurs mariés.

Les organisateurs présenteront à nouveau cette année , à 11h30 et 15h, des défilés de robes autant pour la mariée, les demoiselles d’honneur ou les bouquetières précédés de prestation de groupe de musique et école de danse. De plus, les futures mariées pourront essayer et choisir parmi plus de 400 robes prêtes à partir.

Educaide

Photo courtoisie

À l’occasion de son 15e anniversaire, Éducaide, fonds d’aide à l’éducation, a fait l’annonce de deux dons d’importance lors de sa soirée-bénéfice annuelle tenue récemment au Capitole de Québec. Éducaide a reçu l’appui majeur de Guy Pelletier pour un montant d’un million de dollars provenant du Fonds GP alors que la Fondation Valero du Canada s’est engagée à soutenir trois cohortes d’élèves durant trois ans, soit quelque 210 boursiers, pour un don totalisant 315 000 $. La soirée bénéfice a, quant à elle, permis de verser 80 000 $ à l’organisme. Sur la photo, Stéphane Corriveau, président d’Éducaide et Isabelle Grenier, présidente du conseil d’administration d’Éducaide, sont entourés d’Yvan Pedneault, Jérôme Couture, Marc Dupré et Renée Wilkin, vedettes de ls soirée.

« Sens »

Photo courtoisie

La Fondation des Sourds du Québec présentera son tout premier souper gastronomique (accord mets-vins) mettant en vedette les produits du terroir le vendredi 9 novembre à l’Hôtel-Musée des Premières Nations avec un menu élaboré par le chef de la Traite. Marie-Josée Guérette, vice-présidente exécutive aux Affaires corporatives, La Capitale groupe financier, a accepté la présidence de cette soirée sous le thème « « Sens, un parcours gastronomique à travers les éléments ». Renseignements: 418-803-6882.

Neufchatel Open

Photo courtoisie

Le 17e Neufchâtel Open, présenté le 9 septembre dernier au club de golf Castor de Valcartier, a réuni 131 participants et a permis d’amasser 1 500$ qui ont été remis à la Maison des Jeunes de St-André (La Clique) afin de contribuer au financement des activités de la relâche 2018. Depuis l’an 2000, Le Neufchâtel Open a remis près de 30 000 $ à différents organismes (ou oeuvres) encourageant les jeunes à s’épanouir tant au niveau sportif qu’académique. Les organisateurs du tournoi 2017 ont également souligné le bénévolat de Napoléon Létourneau.

Anniversaires

Photo courtoisie

Kim Kardashian (photo) femme d’affaires, productrice et animatrice américaine, 37 ans... Eddy LaBrie, auteur, et ex journaliste au Journal de Québec, 76 ans... Mélanie Turgeon, skieuse alpin retraitée, championne du monde en descente en 2003, 41 ans... Annie Blanchard, chanteuse Star Académie 2005, 40 ans.. Jean Gauthier, Mercedes-Benz de Québec, 64 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 21 octobre 2016. Jean Gagné (photo), 66 ans, mieux connu sous le nom de Frenchy Martin par les amateurs de lutte de la WWF des années 80... 1996. Lucille Desparois, 87 ans, conteuse et comédienne (Tante Lucille)...1993. Denise Proulx, 64 ans, comédienne québécoise.