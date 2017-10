Sur des sièges éjectables

La mi-saison n’est pas encore arrivée dans la NFL, mais déjà, le siège se réchauffe pour quelques entraîneurs en chef dont les équipes ne répondent pas aux attentes.

Bon an mal an depuis les dernières saisons, cinq à sept entraîneurs sont destitués de leurs fonctions ou partent de leur plein gré après chaque campagne.

Cette semaine, le propriétaire des Ravens Steve Bisciotti a été questionné à savoir si l’emploi de son entraîneur-chef John Harbaugh était en sécurité. Le grand patron a réitéré son soutien pour son homme de confiance même si l’équipe n’a pas pris part aux séries depuis 2014, une rare séquence d’insuccès à Baltimore, où il y a encore lieu de se montrer patient.

Dans le passé, dans bien des sports, un vote de confiance s’est pourtant bien souvent transformé en coup de poignard une fois la saison terminée.

S’il serait étonnant que Harbaugh tombe sous le couperet, on ne peut en dire autant de son rival de division à la tête des Bengals, Marvin Lewis. Ce dernier en est à sa dernière année de contrat et si les Bengals souhaitent réellement soulever un jour le trophée Vince-Lombardi, il faudra finir par regarder ailleurs après 15 ans sans la moindre victoire en séries. Lewis en est à sa dernière année de contrat, donc il est logique de croire que si les siens ne participent pas aux séries, il sera remercié. Quoique les Bengals semblent satisfaits depuis plusieurs années d’être compétitifs, sans plus.

À Indianapolis, le mariage entre Chuck Pagano et les Colts tire à sa fin, à moins d’un formidable revirement de situation. La gestion chancelante du dossier Andrew Luck par l’organisation pourrait inciter Pagano à claquer la porte avant même d’être invité à la prendre.

Et qui sait si à Cleveland, après une autre misérable saison des Browns, Hue Jackson se fera montrer la sortie. Ce serait illogique après avoir rasé les fondations pour repartir à zéro, mais tout est envisageable dans cette instable franchise.

DES DÉPARTS ?

Dans la conférence nationale, seuls les postes de John Fox (Bears) et Ben McAdoo (Giants) pourraient être en danger. Les deux organisations devraient toutefois demeurer calmes. Fox doit savourer le bénéfice du doute tant que le jeune Mitchell Trubisky se développe et McAdoo doit œuvrer avec un alignement décimé.

Des départs pourraient toutefois être envisagés dans d’autres équipes. Bruce Arians (Cardinals) pourrait décider que l’heure de la retraite a sonné, même s’il semble toujours apprécié des joueurs et des partisans.

Malgré une prolongation de contrat de cinq ans signée en mars 2016, Sean Payton sera éternellement à la source de rumeurs si les Saints ne montrent pas la moindre progression.

La saison est toujours jeune, mais déjà, l’inévitable valse des entraîneurs promet son lot de rebondissements.

5 points à surveiller

1. Un départ pour Hundley

Brett Hundley en sera à son premier départ comme quart-arrière, avec les Packers, en raison de la blessure d’Aaron Rodgers. Depuis 1992, seulement six quarts-arrières ont amorcé des matchs pour les Packers. À titre comparatif, depuis 1999, les Browns en sont rendus à 28 !

2. Encore Adrian !

À son deuxième match avec les Cardinals, face aux Rams, Adrian Peterson n’est plus qu’à 38 verges du plateau des 12 000 en carrière. Il pourrait ainsi devenir le quatrième plus rapide à atteindre cette marque à son 129e match, après Jim Brown, Eric Dickerson et Barry Sanders. Son prochain touché au sol sera son 100e, ce qui le placera à égalité au septième rang dans l’histoire.

3. 50 000 pour Manning ?

Eli Manning a besoin de 320 verges face aux Seahawks pour devenir le septième quart-arrière dans l’histoire à atteindre la barre des 50 0000. Le quart des Giants a toutefois toute une commande pour y arriver. Les Seahawks sont généralement avares contre la passe et n’ont pas accordé plus de 320 verges en saison régulière depuis le 29 novembre 2015.

4. La revanche

Le match de ce soir opposera les deux adversaires en cause dans l’épique 51e Super Bowl, les Falcons et les Patriots. Les deux équipes ont toutefois changé. L’attaque des Falcons se classait première en termes de points par match et deuxième pour les verges. Celle-ci a chuté aux 12e et 5e rangs respectivement dans ces deux catégories. La défensive des Patriots, qui était première en matière de points accordés, a dégringolé au 30e rang.

5. Le réveil des Cowboys ?

En périple à San Francisco, les Cowboys tenteront de mettre fin à leur séquence de deux revers. Pourtant, lors de ces deux défaites, les Cowboys ont chaque fois inscrit plus de 30 points et gagné plus de 400 verges. Le résultat est pour le moins inhabituel, puisque le reste des équipes de la NFL montre un dossier de 15-3 en pareilles circonstances cette saison.