Une bible du futur?

Après avoir dressé une brève histoire de l’humanité, dans Homo sapiens, paru en 2015 et vendu dans la francophonie à près de 300 000 exemplaires, voici la suite, Homo deus, une brève histoire de l’avenir. Vaste programme !Après avoir affirmé que trois grands fléaux ont accablé l’humanité : la famine, les épidémies et la guerre, l’auteur affirme d’emblée que progrès il y a eu et que nous avons réussi à maîtriser plus ou moins ces trois graves problèmes.

Bien sûr, on est tenté de se lancer dans une guerre de statistiques – l’auteur nous en met plein la vue d’ailleurs – et affirmer que des millions d’enfants meurent encore de la faim, que le virus Ebola et le sida ont tué encore tout récemment des millions de personnes et que les guerres conventionnelles ou non conventionnelles, dans lesquelles on peut ranger le terrorisme des groupes islamistes radicalisés, ou les guerres de basse intensité, continuent toujours de décimer des populations entières, que la militarisation de la planète s’est intensifiée depuis le XXIe siècle, sans parler des menaces récentes d’une guerre nucléaire entre la Corée du Nord et les États-Unis.

Pour étayer sa thèse qu’on n’arrête pas le progrès, Harari affirme qu’en 2010, l’obésité a tué plus de personnes que la malnutrition et la famine. Qu’en 2012, le nombre de suicides ou de morts dus au diabète a été de loin plus élevé que les victimes de la violence humaine. « Le sucre est devenu plus dangereux que la poudre à canon. »

Qu’on remette en question ou non ces données, c’est une vérité de La Palice que nos sociétés évoluent, pour le meilleur (et pour le pire). Si on meurt de moins en moins sur les champs de bataille, affirme Harari, on se lance de plus en plus dans la quête de l’immortalité, où la science s’affaire à repousser les limites jusqu’à rêver du jour où un appareil sophistiqué réussira à régénérer les organes et tissus ad infinitum, ou du bonheur permanent qui n’aurait plus rien à voir avec la croissance économique, les réformes sociales et les révolutions, mais qu’on pourrait atteindre grâce à la biochimie.

L’auteur prédit que plus vite qu’on le croit, une nouvelle génération de bio-ingénieurs réécrira notre code génétique, sans attendre le processus de sélection naturelle qui a prévalu jusqu’à maintenant, et transformera l’Homo sapiens, en lui faisant « pousser des nouveaux membres ». Le corps organique sera jumelé à « des appareils non organiques, tels que des mains bioniques, des yeux artificiels ou des millions de nanorobots qui navigueront dans nos vaisseaux sanguins ». Nous pourrons exister en plusieurs endroits en même temps. L’Homo sapiens serait alors promu au rang d’Homo deus, capable d’aimer et de haïr.

Et ce n’est pas de la science-fiction, avertit l’auteur, nous en sommes déjà là.

Ces progrès ne seront pas accessibles à toute l’humanité. Seuls les mieux nantis pourront aspirer à se hisser au rang de dieu. Mais à quel prix ? Si les algorithmes et les transmutations génétiques orienteront nos décisions et nos choix, de quelle liberté pourrons-nous jouir ? Où se situeraient la solidarité et le partage dans ce monde idéal où n’existeraient plus les guerres, les épidémies et les famines ?

Impossible de rendre compte en quelques lignes de tous les débats que soulève cet ouvrage qui nous met tout de même en garde, à la fin, contre le dogme de la science ! Chacun y trouvera chaussure à son pied.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Avec le recul/Éditoriaux (2003-1016) et regards d’aujourd’hui

Photo courtoisie

Reporter, éditorialiste, directrice de l’information et rédactrice en chef du quotidien Le Devoir presque sans interruption de 2003 à 2016, Josée Boileau a été à l’avant-plan de tous les combats majeurs du Québec. Ce poste privilégié d’observatrice de l’évolution de la société moderne lui confère indéniablement une certaine autorité morale. Josée Boileau constitue une référence incontournable qu’on retrouvera avec bonheur dans ce recueil d’une cinquantaine d’éditoriaux, qui trace un portrait de nos combats, de nos débats et nos rêves.

À la table des philosophes

Photo courtoisie

Voici un livre tout simplement délicieux, joliment illustré et présenté. Quel beau défi que de parler de nourriture, de cuisine, d’alimentation et des plaisirs de la bouche en compagnie de philosophes classiques. « La philosophie n’est pas une activité solitaire, affirme l’auteur, ex-professeur de philosophie et chroniqueur connu. Dès l’origine, avec Socrate, elle se pratique grâce au dialogue et à la dialectique. [...] Platon, lui, faisait d’un banquet bien arrosé l’occasion de profonds échanges sur l’amour et sa signification. » Plusieurs sujets sont abordés, dont les vertus du vin, le péché de gourmandise, le végétarisme, les régimes alimentaires. Aussi des recettes­­­ avec leur histoire propre. Bon appétit­­­ et bonne réflexion !

Dictionnaire historique du Plateau-Mont-Royal

Photo courtoisie

Le Plateau-Mont-Royal n’a pas toujours été cette « république à part » qu’elle est devenue aujourd’hui. Ce magnifique dictionnaire comprend plus de six cents entrées : noms propres de personnalités qui y ont habité — Claude Jutras y a son entrée à côté de Pauline Julien qui ont tous deux habité pendant un temps le Carré Saint-Louis —, noms de rues, de parcs et de lieux d’intérêt, d’institutions publiques ou privées, d’églises et paroisses, d’entreprises, d’associations diverses. Un fort beau livre, malgré quelques grands absents­­­, avec plus de 450 illustrations, cartes et photos.

Une histoire du Québec en photos

Photo courtoisie

Une nouvelle édition revue et augmentée­­­ de ce classique. Une photo vaut mille mots, dit-on, et c’est souvent le cas ici où on peut lire aussi bien la tristesse « des chômeurs réduits à l’indigence par la crise économique de 1929 » que la joie des enfants jouant dans un parc. Des photos qui nous rappellent des moments merveilleux comme des épisodes tristes de notre histoire.