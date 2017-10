Une histoire des loups

S’inscrivant dans la lignée des meilleurs livres de David Vann, ce premier roman d’Emily Fridlund a tour à tour réussi à nous déconcerter et à nous enchanter.

Madeline Furston fait partie de ces adolescentes solitaires que personne n’a l’habitude de remarquer, que ce soit en classe ou dans les rues de Loose River, une petite ville du nord du Minnesota qui se targue d’être la capitale mondiale du doré jaune. Vivant­­­ avec ses parents dans une cabane isolée située à plus de deux heures de marche de là, elle passe donc l’essentiel de ses temps libres à promener ses chiens, à lire, à faire du canot et à vider les poissons pêchés par son père. Une vie monotone qui, l’année de ses 15 ans, changera du tout au tout lorsque les Gardner s’établiront de l’autre côté du lac.

Dès que ces nouveaux « voisins », originaires de Chicago, s’installeront dans la maison dont ils ont soigneusement conçu les plans, Madeline pourra en effet enfin se distraire autrement en les observant de loin avec des jumelles. Mieux encore ? Patra Gardner fera appel à elle pour garder chaque jour pendant quelques heures leur fils de quatre ans, Paul l’empêchant de réviser le manuscrit de son mari, un scientifique de renom contraint de travailler à Hawaï. Et le malheur des uns faisant le bonheur des autres, Madeline sera heureuse de lui venir en aide, cette famille n’ayant absolument rien à voir avec la sienne : en plus de multiplier les occasions de s’amuser, il y a toujours quelque chose de bon à manger! Mais aussi jeune et inexpérimentée soit-elle, Madeline ne tardera pas à comprendre qu’un événement tragique se prépare...

Raconté avec élégance, ce récit troublant nous confronte à une terrible réalité : peu importe leur statut ou leur apparence, les hommes peuvent parfois être bien plus dangereux que n’importe quel loup.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Summer

Photo courtoisie

Dans les années 1980, en allant pique-niquer avec sa famille au bord du lac Léman, la jeune et jolie Summer s’évaporera mystérieusement dans la nature. Une disparition qui affectera surtout son frère Jonathan qui, à l’époque, n’avait que 14 ans. Et 25 ans plus tard, après avoir passé un nombre incalculable d’heures dans les cabinets d’une kyrielle de psys, Jonathan trouvera le courage de revenir sur cette tragédie pour nous permettre d’en découvrir tous les non-dits. Un roman poignant qu’on a savouré jusqu’à la dernière ligne.

Petit pays

Photo courtoisie

La semaine dernière, dans le cadre de la chronique Portrait de lecteur, l’écrivain français Michel Bussi faisait mention de ce roman « parfait et magnifique ». Maintenant publié en format de poche, on pourra donc découvrir à prix doux l’histoire de Gabriel, un gamin vivant au Burundi­­­ dont l’enfance dorée sera très vite ternie par la guerre civile et le génocide des Tutsis­­­­ au Rwanda.

Michel Dallaire, de l’objet à l’idée

Photo courtoisie

Pionnier du design industriel au Québec, Michel Dallaire­­­ a notamment dessiné la torche olympique de 1976, les moniteurs pour bébés AngelCare, les sièges du Centre Bell, les panneaux de signalisation du Vieux-Port de Montréal, les pots de yogourt de 650 g de la marque Iögo ou les vélos en libre-service BIXI. Ce très beau livre grand format publié en partenariat avec le Musée de la civilisation retrace sa foisonnante carrière.

À table en 2 temps 3 mouvements !

Photo courtoisie

Un livre particulièrement utile pour les parents qui doivent préparer chaque soir en moins de 15 minutes, de 20 minutes ou de 45 minutes des petits plats maison aussi nutritifs que sains. Ses recettes de poulet au curry, de soupe chinoise, de pâtes au saumon, de paëlla, de mac & cheese ou de ramen au porc étant hyper faciles à réaliser, il permettra de régaler toute la famille en un temps record!

FRISSONS GARANTIS

Photo courtoisie

Au Royaume-Uni, Albert Pierrepoint (1905-1992) a été l’un des bourreaux les plus célèbres de l’Histoire. Au fil de sa carrière, il a procédé à près de 450 exécutions par pendaison, dont celles de 202 criminels de guerre nazis. Une brève présentation qui s’imposait, car ce polar de facture classique le met très vite indirectement en scène : dans le Londres d’aujourd’hui, alors que la peine de mort a été abolie en 1969, un petit groupe de justiciers cagoulés aura en effet l’idée de lui rendre hommage en diffusant sur le Net – parfois en direct ! – des vidéos de pendaisons tournées dans les sous-sols de la ville. Les victimes ? Des violeurs d’enfants, des chauffards et des assassins qui ont tous réussi à s’en tirer en purgeant une peine ridiculement courte.

L’inspecteur Max Wolfe, de la Division des homicides et crimes graves basée à West End Central, sera ainsi chargé d’y mettre un terme, même s’il ne peut jeter la pierre à ces mystérieux bourreaux, dont les basses œuvres découlent directement de crimes mal punis. Père d’une petite fille de cinq ans, Wolfe serait de fait le premier à vouloir éliminer tous ceux qui oseraient s’en prendre à elle...

Un livre qui, en plus de se lire en un clin d’œil, nous incite à voir d’un autre œil les failles d’un système judiciaire souvent beaucoup trop clément.