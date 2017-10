Vermette s’approche du bâton d’argent

ANAHEIM | Il y a des chiffres symboliques. Celui des 1000 matchs restera toujours l’un des plus importants. Antoine Vermette atteindra ce plateau d’ici à quelques semaines. Il a joué son 989e match dans la grande ligue lors de la visite du Canadien, vendredi, au Honda Center.

« Ça s’en vient les 1000 matchs, a rappelé Vermette à quelques heures de la rencontre contre le CH. Humblement, j’ai toujours trouvé qu’il s’agissait d’un plateau très intéressant à atteindre. Peu de joueurs ont cette chance. Ce n’est pas encore fait, mais je m’en approche. J’y pense de plus en plus. Je voulais connaître une longue carrière dans la LNH, mais je n’avais pas nécessairement le chiffre des 1000 en tête. C’est très symbolique et j’en suis pas mal fier. »

Des joueurs actifs dans la LNH, il y en a seulement 15 avec 1000 rencontres ou plus. Jaromir Jagr est le doyen et il fait figure d’extraterrestre à 1715 matchs. Rick Nash, des Rangers de New York, sera le prochain à recevoir un bâton d’argent lui qui compte 997 rencontres derrière la cravate.

« J’ai fait de petites recherches sur les 1000 matchs dans la LNH et j’ai été surpris des résultats, a souligné Vermette. C’est une marque qui est difficilement atteignable. Je ne pensais pas que si peu de joueurs avaient joué 1000 rencontres. Il y a environ 300 joueurs à 1000 matchs dans toute l’histoire. C’est un petit chiffre. Il y a des joueurs exceptionnels qui n’auront jamais atteint cette marque. »

Selon le site de la LNH, on dénombre 311 joueurs à 1000 matchs ou plus. À ce groupe, il faut également ajouter deux gardiens avec plus de 1000 rencontres, soit Martin Brodeur et Patrick Roy.

Un objectif trop lointain

Repêché au deuxième tour par les Sénateurs d’Ottawa en l’an 2000, Vermette a fait ses premiers pas dans la LNH le 9 octobre 2003. C’était avec les Sénateurs contre le Canadien, à Montréal.

« C’était la réalisation de mon plus grand souhait, s’est remémoré le Québécois de 35 ans. Je n’aurais probablement jamais pu penser jouer aussi longtemps. Quand tu es plus jeune, tu te fixes surtout des objectifs à court terme et moins à long terme. Tu veux faire ta place, tu veux connaître un bon camp, tu souhaites jouer un rôle plus important. Mais un matin, tu te réveilles et tu joues dans la LNH depuis longtemps. »

À sa deuxième saison avec les Ducks à Anaheim, Vermette a maintenant une expérience de 14 saisons dans la LNH et il a porté les couleurs de cinq équipes (Sénateurs, Blue Jackets, Coyotes, Blackhawks et Ducks).

Même s’il écoule présentement la dernière année de son contrat, Vermette aimerait poursuivre l’aventure au-delà de cette saison.

« Ça fait maintenant plusieurs années que je réalise que c’est un privilège de jouer dans la LNH. Je vis mon rêve d’enfance. Je veux en profiter le plus possible. Je sais que je suis plus près de la fin que de mes débuts. Mais j’aimerais jouer le plus longtemps possible. Je vais sonner un peu cliché. Je me sens bien, je suis en bonne condition physique et j’ai encore du plaisir. Tant que je vais sentir que je peux contribuer à une équipe, je souhaiterai continuer.

500 points

Le 7 octobre dernier, Vermette a marqué un but dans un revers de 3 à 2 en prolongation des Ducks contre les Flyers de Philadelphie. C’était son premier but de la saison, mais surtout son 500e point dans la LNH.

« C’est un autre plateau les 500 points, a mentionné le centre. Je trouve ça flatteur. Mais les 1000 matchs sont plus gros à mes yeux. »