Les Canadiennes ont échoué dans leur mission de remporter la première bataille psychologique face aux Américaines, dimanche, devant les leurs au Centre Vidéotron. Dans le premier de six matchs préparatoires en vue des Jeux olympiques de Pyeongchang, la sélection nationale féminine canadienne a subi un cuisant revers de 5-2 face à leurs rivales de toujours.

Même si le match pour la médaille d’or est encore bien loin, les visages étaient longs dans le camp canadien après la rencontre de dimanche. Plus structurées et plus combatives, les représentantes des États-Unis ont donné une leçon de hockey aux favorites locales, chez elles.

« On a joué un match terrible, a pesté l’entraîneuse canadienne Laura Schuler qui, clairement, n’entendait pas à rire. C’était une prestation exécrable de la part de toutes nos joueuses. On n’a pas joué le genre de match qu’on peut jouer. On a fait beaucoup mieux contre elles dans le passé. Ce soir, ce n’était pas un bon exemple. C’est une honte pour notre pays. »

Questionnée sur son appréciation du travail de la gardienne Ann-Renée Desbiens, qui a accordé cinq buts sur 25 lancers, Schuler n’a pas hésité à lancer la pierre aux 21 joueuses qui ont enfilé l’uniforme canadien de dimanche.

« On a été mauvaises de la gardienne de but jusqu’aux attaquantes. Tout le monde. »

Meghan Agosta et Jillian Saulnier ont marqué pour les Canadiennes tandis que Hilary Knight, Brianna Decker (2), Annie Pankowski et Alex Carpenter ont assuré la réplique pour les Américaines.

Trop de respect

Depuis la victoire olympique canadienne à Sotchi en 2014, les États-Unis ont remporté les trois Championnats du monde. Tous face au Canada en finale.

Dimanche, les joueuses canadiennes ont démontré trop de respect envers leurs rivales, estime Lauriane Rougeau. « Ça fait quelques fois qu’on perd contre elles. Malheureusement, on ne sait pas pourquoi on les respecte autant. On est une bonne équipe et on joue avec beaucoup de confiance contre les garçons en Alberta. Ce sera à nous de nous regrouper en équipe. »

La capitaine et favorite locale Marie-Philip Poulin abondait également en ce sens, s’avouant déçue du résultat alors que plusieurs membres de sa famille étaient dans les gradins.

« Je pense que c’est un wake-up call pour nous. Elles nous ont battues et on n’a pas démontré ce qu’on peut faire. Il y a encore beaucoup de travail à faire. »

Labonté honorée

Charline Labonté a été honorée avant la rencontre. Les anciennes membres de l’équipe canadienne Manon Rhéaume et Caroline Ouellette étaient notamment présentes pour rendre hommage à la gardienne de but qui a remporté l’or olympique à quatre reprises. La foule lui a d’ailleurs réservé un chaleureux accueil.