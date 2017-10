Des bottes américaines partout dans le monde

Il y a du bon dans les controverses que déclenche quotidiennement Donald Trump : il nous force à consacrer du temps à des incidents que nous aurions autrement mis de côté un peu trop vite. La mort de quatre soldats américains au début du mois dans une embuscade au Niger fait partie de ces drames. Des Américains au Niger ?

Le Niger se trouve au cœur du Sahara, loin des traditionnels points chauds que sont devenus la Syrie, l’Irak et l’Afghanistan, et encore plus éloignés du bouillonnement nord-coréen. Il est toutefois ancré dans une région qui connaît sa propre effervescence.

Les islamistes de tout poil s’y sont multipliés au cours des vingt dernières années. Boko Haram a forcé, par ces actes de terreur, le déplacement de 2,3 millions de personnes au Nigeria, au Cameroun et au Tchad, tous voisins du Niger.

Au nord et à l’ouest, les extrémistes d’Al-Qaïda au Maghreb islamique s’agitent en Algérie, au Mali et en Mauritanie. Les militants de l’État islamique se démènent aussi tout autour, et notamment en Libye où l’armement accumulé du temps de Kadhafi continue de circuler librement.

LES AMÉRICAINS, « CONSEILLERS DE GUERRE »

C’est dans cette cohue guerrière que s’inscrit l’engagement américain en Afrique, une prolongation de la lutte au terrorisme entamée après les attentats du 11 septembre 2001. Pour chaque déploiement, ils ne sont pas nombreux et le chef de cabinet du président Trump, le général à la retraite de John Kelly, en a précisé la raison en point de presse à la Maison-Blanche jeudi.

« Les militaires américains à travers l’Afrique travaillent avec nos partenaires locaux, leur enseignant comment être de meilleurs soldats, comment respecter les droits humains, comment combattre les islamistes de manière à ce que nous n’ayons pas à envoyer nos soldats par milliers là-bas. »

Bref, les Américains ne sont généralement qu’une poignée, quelques dizaines de membres de « Forces spéciales » collés aux militaires locaux – dans ce cas-ci les Nigériens – chargés de les former, de les encadrer et, seulement si le diable prend, de se battre.

Cela dit, dix-huit jours plus tard, on ne sait toujours pas précisément ce que faisaient dans l’ouest du Niger les militaires américains coincés par des combattants islamistes, ni pourquoi il a fallu près de deux semaines à Donald Trump pour évoquer publiquement la mort de quatre d’entre eux, l’opération militaire la plus meurtrière pour ses troupes sous sa présidence.

ILS SONT PARTOUT !

Le déploiement de « Forces spéciales », comme au Niger, c’est la nouvelle façon de mener des guerres sans trop être vu. Le Pentagone continue ses grandes démonstrations de force avec des grands baraquements, des milliers de soldats et des tonnes d’équipement prêt à être utilisé.

Les États-Unis, par exemple, ont plus de 38 000 soldats stationnés au Japon, 34 000 en Allemagne, 24 000 en Corée du Sud. Ils sont là pour contenir les Chinois, décourager les Nord-Coréens ou refouler les Russes, si l’envie leur reprenait de franchir les frontières vers l’Europe de l’Est.

Les « Forces spéciales », elles, atteignent à peine 8000, mais agissent chaque jour partout dans le monde. Au Moyen-Orient, 5000 militaires participent aux opérations sans qu’on en connaisse les détails. En Afrique, ils sont plus de 1300, trois fois plus qu’il y a cinq ans. Ni vus ni connus, c’est un autre volet de cette interminable « guerre à la terreur ».