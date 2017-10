Éric Jalbert, chef du Resto-Pub L’ImMédia: une histoire de famille

Les plaisirs de la table ont toujours rassemblé les familles québécoises. Celle d’Éric Jalbert, chef du Resto-Pub L’ImMédia, ne fait pas exception, puisqu’il a le bonheur de travailler entouré de ses trois enfants. Les valeurs familiales de l’entreprise spécialiste du smoked meat depuis 25 ans les ont certainement inspirées !

M. Jalbert est parti de l’Ontario pour venir s’établir à Québec au début des années 90. C’est dans le petit local de 24 places qui a vu naître le restaurant l’ImMédia sur la route Jean-Gauvin (maintenant au 1221, rue Charles-Albanel à Cap-Rouge) que M. Jalbert a ressenti son premier coup de cœur pour le smoked meat, qui s’est transformé en véritable passion.

Tellement, que chaque fois qu’il quittait L’ImMédia pour travailler ailleurs, cuisiner la poitrine de bœuf Lesters marinée, fumée, puis cuite à la vapeur, lui manquait. Cette viande, que le chef décrit comme « la Cadillac du smoked meat », mérite d’être taillée finement avec beaucoup d’amour, une fourchette dans une main et un couteau dans l’autre, afin d’en préserver le jus et la constance des tranches minces comme une feuille de papier. « Il faut être perfectionniste, atteindre la bonne cuisson et en couper beaucoup », explique le chef.

Tailler la viande dans le sens inverse de ses fibres, maîtriser le maniement du couteau avec la précision et la pression que requiert cette tâche exécutée avec finesse et rapidité tout le long du service... Voilà qui relève de l’art ! Accompagné des fameuses frites en spirales, de leurs différentes mayonnaises et d’une salade de chou, puis servi dans un pain de seigle concocté par La Maison du pain, le sandwich à la viande fumée pourra être comparé par les amateurs à un chef-d’œuvre.

25e anniversaire

Lors d’une visite à L’ImMédia, vous ferez connaissance avec la propriétaire Louise De Angelis, avec l’une de ses filles jumelles Marianne, et peut-être même avec sa petite-fille Lili qui, du haut de ses 13 ans, aide sa grand-mère quelques heures par semaine. Une belle histoire de famille qui semble contagieuse.

Pour Éric Jalbert, l’équipe de L’Immédia est devenue une grande famille, dont ses enfants font partie. Son fils de 19 ans, Marc-Antoine, travaille à ses côtés en cuisine. « C’est le fun de lui montrer mon métier et il fait très bien les choses. Je sais que ça va bien quand je ne suis pas là », se réjouit le fier papa.

Sa fille Amélie, qui aura bientôt 16 ans, est hôtesse. « Se faire régulièrement dire qu’elle est incroyablement bonne, c’est valorisant », dit-il, autant pour le père que pour la fille. Quant à Rosalie âgée de 12 ans, elle ne se fait pas prier pour donner un coup de main à la plonge ou lors de l’inventaire.

Inévitablement, les clients ressentent cet esprit familial, cet amour du métier, ce désir de vouloir les rendre heureux, puis ils veulent eux aussi faire partie du succès, de l’histoire du restaurant. Voilà pourquoi ils reviennent faire leur tour. À l’occasion du 25e anniversaire, ils en profitent aussi pour découvrir la nouvelle carte des cocktails conçue par l’équipe de Monsieur Cocktail.

3 infos à savoir sur le chef

1 - M. Jalbert a commencé à travailler comme cuisinier alors qu’il avait 15 ans, dans un « truck-stop » à London, en Ontario, pendant qu’il terminait son secondaire.

2 - Il est diplômé en technique policière au Georgian College, à Barrie, mais la rareté des postes l’a incité à changer de carrière

3 - C’est l’amour qui l’a guidé vers Québec, au début des années 90. Peu après son arrivée ici, il a rejoint l’équipe de L’ImMédia, qui venait à peine d’ouvrir.

Craquants fish & chips maison

Quebec Photo Stevens LeBlanc

Pas que du smoked meat

Le menu du Resto-Pub L’ImMédia n’offre pas seulement du smoked meat, puisque la seconde spécialité de l’établissement est le fish & chips maison, concocté avec des filets de morue, dans une pâte à la fois légère et craquante.

Beaucoup de morue !

Dans la cuisine de L’ImMédia, on prépare environ 50 livres de morue par semaine, qui sera servie en fish & chips. Ce poisson est privilégié pour sa saveur, sa texture, mais aussi parce qu’il résiste aux différentes manipulations que requiert la préparation de ce plat.

La pâte maison

Le chef concocte une pâte à crêpe, dans laquelle les morceaux de morue seront trempés avant d’être frits. Celle-ci est composée de farine, de fécule de maïs, d’eau, de vinaigre, de sucre et de sel. Peu de gens en cuisine préparent cette pâte qui nécessite une grande précision, afin de préserver une constance.

Bien frais

Pour bien réussir des fish & chips maison, le poisson doit être bien frais et froid, puis dégorgé, car l’excès d’eau qu’il contient pourrait séparer le poisson et la pâte lors de la friture.

Sauce tartare en toute simplicité

Mayonnaise, jus de citron et relish composent la sauce tartare, si bonne et si simple à réaliser, qui accompagne les fish & chips . À vous de la refaire à la maison.