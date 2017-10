La mythique Amazonie

MANAUS, Brésil | Se perdre dans les contrées reculées de la forêt amazonienne, partir en pirogue en pleine nuit pour capturer des caïmans, pêcher le piranha à l’aide de perches en bambous et aller à la rencontre d’un peuple vivant en communion avec la nature. Nos aventures dans la jungle brésilienne laisseront une trace indélébile dans notre mémoire.

Photo courtoisie Nous arrivons à Manaus, la plus grande ville d’Amazonie avec ses 2 millions d’habitants, située sur les rives du fleuve Amazone. Au début du siècle dernier, c’était une ville immensément riche, car elle détenait le monopole mondial de la production de caoutchouc. Lorsque d’autres pays ont attaqué le marché du caoutchouc des années plus tard, la prospérité de Manaus a périclité. Aujourd’hui, le centre de la ville est assez défraîchi, mais conserve tout de même son charme aux yeux des touristes que nous sommes.

Jungle amazonienne Photo courtoisie

Notre guide Papi vient nous chercher à notre hôtel au petit matin. C’est le grand départ pour notre périple de quatre jours dans la jungle amazonienne. On amène avec nous le strict nécessaire et on laisse en consigne le gros de nos bagages, c’est une pratique usuelle à Manaus, puisque tout le monde y est en transit.

Mais la jungle profonde n’est pas à la porte d’à côté, les tentacules urbains ne cessant de s’étendre dans toutes les directions. Le premier point d’intérêt : la rencontre des eaux où se joignent la Rio Negro et la Rio Solimões pour former l’Amazone. Photo courtoisie

Quelques heures sont nécessaires avant d’arriver au Amazon Floating Lodge. On l’appelle floating parce qu’il est monté sur billes de bois et peut ainsi flotter et s’élever d’une quinzaine de pieds selon la hauteur du niveau du fleuve. Il faut savoir que quand il pleut en Amazonie, il pleut fort !

Bien installés sur le quai de ce lodge tenu par une famille amazonienne, nous observons l’évolution des dauphins d’eau douce à quelques pieds de nous. Les gris sont les plus communs, mais on en retrouve également des jaunes, des roses et des bleus.

Pêche aux piranhas Photo courtoisie

Comme première activité, notre guide nous donne rendez-vous à la pêche aux piranhas. Départ en pirogue sous un ciel parsemé de quelques nuages. Mais l’imprévisible Amazonie étant ce qu’elle est, à peine une quinzaine de minutes plus tard, on a droit à un orage épique. Le guide ne semble pas trop inquiété par la nature déchaînée, trop occupé à écoper la pirogue qui se remplit à vue d’œil.

La pluie cesse et on peut mettre à l’eau nos perches en bambou, en brassant à la surface pour attirer les piranhas. Bien agréable comme expérience, mais aucun de ces poissons habituellement voraces ne viendra mordre. Le guide soupçonne que l’orage a effrayé les bestioles. Photo courtoisie

Pas grave, dit-il, on pêchera sur le quai du lodge, là même où, quelques heures plus tôt, il m’avait suggéré de me baigner... Décidément, malgré les 36 degrés et 99 % d’humidité, je me contenterai d’une douche !

Virée nocturne Photo courtoisie

La nuit venue, nous avons droit à la grande virée nocturne pour attraper un caïman. Autre départ en pirogue dans une nuit d’encre où les faisceaux des lampes de poche éclairent des dizaines d’yeux qui nous indiquent la présence de proies. On ne voit pratiquement rien, mais on entend une multitude de sons aussi peu rassurants les uns que les autres.

Voilà notre guide Papi avec un petit caïman qu’il a saisi à mains nues à l’avant de la pirogue. On le ramène au lodge afin de bien l’observer à la lumière et de prendre des photos commémoratives de notre safari bien spécial. Puis, on le remet à l’eau.

Forêt tropicale humide Photo courtoisie

Au cours des jours qui suivent, nous avons la chance de visiter une école primaire, où les bus scolaires sont des bateaux, ainsi qu’une famille de Monsieur et Madame Indigènes et leurs 11 enfants qui vivent de façon autonome, en communion avec la jungle et la rivière. Un bon ragoût de caïman mijote d’ailleurs sur le feu lors de notre visite.

L’aventure se poursuit dans la forêt tropicale humide. Le guide nous fait découvrir une multitude de plantes et d’insectes, et nous fait jouer à Tarzan avec une vraie liane. Photo courtoisie

Malgré quelques mésaventures, où nous avons notamment appris à appeler « au secours ! » en portugais lorsque le moteur de notre bateau s’est arrêté, nous sommes sortis de la jungle sans trop de mal, avec la tête remplie de souvenirs.