Le Canada négocie pour renforcer ses liens commerciaux avec le Mexique, le Chili, le Pérou et la Colombie

Le Canada entame lundi des négociations pour renforcer ses liens commerciaux avec le Mexique, le Chili, le Pérou et la Colombie, quatre pays regroupés dans l’Alliance du Pacifique.

Même si le Canada a des ententes de libre-échange bilatérales avec ces pays, le gouvernement fédéral espère devenir un État associé de cette Alliance qui favorise la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes entre les quatre pays membres depuis 2011.

Le gouvernement Trudeau estime qu’il pourra ainsi «simplifier» et «moderniser» ses accords bilatéraux avec ces quatre pays latino-américains.

«Nous avons l’objectif commun d’accroître l’intégration économique régionale et d’entretenir des échanges plus libres et plus progressistes qui peuvent contribuer à la création d’un plus grand nombre d’emplois et d’occasions pour la classe moyenne. Cette nouvelle étape représente une occasion stratégique pour le Canada de promouvoir son programme commercial progressiste et diversifié auprès de grands marchés émergents ouverts à cette idée», a mentionné le ministre fédéral du Commerce international, François-Philippe Champagne, par communiqué, dimanche.

Selon lui, ces quatre pays, qui comptent plus de 220 millions d’habitants, représentent un «potentiel inexploité», notamment en raison d’une «classe moyenne en pleine croissance».

Les premières négociations se tiendront de lundi à vendredi à Cali en Colombie.