Le Canadien procède au rappel de Nikita Scherbak et Michael McCarron

Le Canadien de Montréal a procédé au rappel des attaquants Nikita Scherbak et Michael McCarron de leur club-école, le Rocket de Laval, dimanche.

En six parties cette saison avec le Rocket dans la Ligue américaine de hockey, Scherbak a récolté neuf points dont un but. Le Russe de 21 ans n’a disputé que trois parties en carrière dans la Ligue nationale de hockey, amassant un but.

L’ailier avait été un choix de première ronde (26e au total) lors de l’encan de 2014 par le Tricolore.

De son côté, McCarron a amassé deux buts et deux mentions d’aide pour quatre points en six joutes avec Laval. L’Américain de 22 ans a participé à 51 matchs avec la formation montréalaise, montrant un dossier de sept points dont deux buts.

Le joueur de centre avait été choisi au 25e rang lors du repêchage de 2013 par le Bleu-Blanc-Rouge.

Les deux attaquants avaient été rayés de la formation du Rocket face aux Bruins, dimanche à Providence. Ils seront tous les deux de l’entraînement de lundi à Brossard.