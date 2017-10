Le magasin du futur prend forme chez Walmart

Walmart vient d’ouvrir au Québec un nouveau prototype de magasin intelligent qui permet aux clients de gagner du temps grâce au concept Scannez et emportez (Scan and Go). Le Journal l’a visité.

Depuis la fin septembre, le Supercentre du boulevard Laurent-Therrien, à Longueuil, est devenu le magasin le plus avancé, technologiquement parlant, de Walmart au Canada.

Dès leur entrée dans le magasin, les clients de Walmart ont accès à la technologie Scan and Go, qui leur permet de saisir un petit lecteur optique qui lit les codes-barres et indique les prix au panier.

« Chaque fois que les clients ajoutent un produit dans leur panier, ils le passent au lecteur. Ce qui leur permet de connaître leur solde en temps réel et de gagner du temps à la caisse », explique le porte-parole de Walmart, Alex Roberton.

Car une fois rendu à une caisse sans caissier, le client n’a qu’à transférer (par un simple bouton) le montant indiqué sur son scanneur et le tour est joué. Il peut payer et quitter le magasin.

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Walmart ne cache pas que cette façon de faire est une transition. En Europe, des détaillants alimentaires testent déjà des applications cellulaires qui permettent de scanner les produits et de quitter le magasin sans passer par des caisses. Le paiement est directement prélevé dans le compte bancaire des clients.

Amazon teste d’ailleurs ce concept d’épicerie sans caisse (Amazon Go) auprès de ses employés à Seattle. Un concept qui permet aux clients d’éviter les fameuses files aux caisses.

Épicerie en ligne

En plus d’avoir revu la hauteur des étagères et de faire place à davantage de produits alimentaires, le nouveau concept de magasin Supercentre offre le service d’épicerie en ligne gratuitement.

Walmart soutient qu’entre le moment de l’envoi de sa commande en ligne et sa cueillette en magasin, le délai minimum a été fixé à quatre heures, selon une plage horaire choisie par le client.

Une fois arrivés sur place, les clients n’ont qu’à se garer. Ils n’ont même pas à sortir de leur véhicule.

Ces derniers n’ont qu’à annoncer leur présence par téléphone et des employés de Walmart sortent de l’établissement pour aller déposer directement la commande dans le coffre de la voiture du client.

Walmart croit que son service d’épicerie en ligne pourrait être élargi éventuellement à d’autres magasins au Québec.

Quant à la livraison à domicile, Walmart dit tester un projet pilote au Canada anglais. Le but est de livrer une commande en moins de 24 heures.

Scannez et emportez (Scan and Go)

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Dès leur entrée dans le magasin, les clients de Walmart peuvent se saisir d’un lecteur optique portatif qui leur permet de lire les codes-barres des produits achetés. Une fois rendus à la caisse rapide, le solde est transféré. Les clients n’ont qu’à payer et à quitter, sauvant du temps précieux.

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Walmart croit que sa technologie Scan and Go sera éventuellement disponible sur une application cellulaire.

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Les caisses sans caissiers sont de plus en plus populaires chez Walmart. Une employée surveille toutefois de près si les clients ont bien payé tous leurs produits sélectionnés.

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Walmart dit avoir mis sur pied une équipe complètement dédiée à son nouveau service d’épicerie en ligne gratuit dans son Supercentre de Longueuil. Chaque employé est formé pour choisir les plus beaux fruits et légumes et autres produits selon les spécifications des clients.

Le Supercentre d’une superficie de 143 000 pieds à Longueuil est devenu le magasin le plus avancé, technologiquement parlant, de Walmart au Canada. La section d’épicerie occupe une place plus importante, l’espace est plus aéré, les caisses sont mieux adaptées aux grosses commandes et aux sacs réutilisables.